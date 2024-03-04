Про це повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час прямого ефіру. І уточнила, чи всі учасники зможуть продовжити тестування після відбою.

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Чи зможуть учасники НМТ пройти тестування після тривоги

Вакуленко уточнила, що передбачили однакові дії для учасників тестування в усіх тимчасово екзаменаційних центрах в Україні.

Щойно залунала повітряна тривога, тестування призупинилося, всі учасники разом з педагогічними працівниками перейшли в укриття. Вони перебуватимуть там до завершення повітряної тривоги,

– повідомила очільниця УЦОЯО.

І додала, що лише після завершення повітряної тривоги, якщо вона була не надто тривалою, всі учасники разом з педагогами повернуться до аудиторій.

З тієї хвилини, де ви зупинилися, ви продовжите виконання тестових завдань і далі зможете отримати свій результат,

– заявила Вакуленко.

Однак, за її словами, якщо повітряна тривога буде занадто тривалою – такою, що не дозволяє у конкретному тимчасово екзаменаційному центрі завершити оцінювання, то, на жаль, учасники тестування будуть змушені брати участь у додатковій сесії НМТ. У ТЕЦ їм пояснять усі деталі.

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