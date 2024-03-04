Про це повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час прямого ефіру.І уточнила, чи всі учасники зможуть продовжити тестування після відбою. Дивіться також В УЦОЯО попередили випускників, які складатимуть мультитест за кордоном Чи зможуть учасники НМТ пройти тестування після тривоги Вакуленко уточнила, що передбачили однакові дії для учасників тестування в усіх тимчасово екзаменаційних центрах в Україні. Щойно залунала повітряна тривога, тестування призупинилося, всі учасники разом з педагогічними працівниками перейшли в укриття. Вони перебуватимуть там до завершення повітряної тривоги, –повідомила очільниця УЦОЯО. І додала, що лише після завершення повітряної тривоги, якщо вона була не надто тривалою, всі учасники разом з педагогами повернуться до аудиторій. З тієї хвилини, де ви зупинилися, ви продовжите виконання тестових завдань і далі зможете отримати свій результат, –заявила Вакуленко. Однак, за її словами, якщо повітряна тривога буде занадто тривалою –такою, що не дозволяє у конкретному тимчасово екзаменаційному центрі завершити оцінювання, то, на жаль, учасники тестування будуть змушені брати участь у додатковій сесії НМТ. У ТЕЦ їм пояснять усі деталі. Дивіться також Хто може не складати НМТ у 2024 році Коли треба реєструватися на НМТ у 2024 році Реєстраціяна НМТ у 2024 році стартує14 березня. Стати учасником тестування можнадо 11 квітня. До 15 квітня зареєстрований учасник зможе змінити певнідані у персональному кабінеті. Зареєструватися можна також у додатковий період – протягом 10 – 15 травня. Але це зможуть зробити тільки ті, хто не зміг зареєструватися на НМТ-2024 з поважних причин під час основного періоду абоотримав відмову.