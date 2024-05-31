Чи зможуть учасники НМТ забрати зі собою чернетки після іспиту

Український центр оцінювання якості освіти посилив заходи, які унеможливлюватимуть витік інформації про завдання національного мультипредметного тесту. Зокрема, запровадив нововведення щодо чернеток.

Тепер учасники мультитесту не зможуть винести з аудиторії свої чернетки після складання іспиту. Зокрема, якщо на аркуші записані умови завдань.

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Чи можна забрати чернетку після складання НМТ

Відповідні зміни до Регламенту роботи тимчасових екзаменаційних центрів вніс наказ Українського центру оцінювання якості освіти.

Так, під час складання НМТ учасник має право користуватись чернеткою і робити на ній записи або числові розрахунки. Але її під час виходу на перерву між двома блоками мультитесту учасник має залишити на своєму робочому місці.

Після складання іспиту учасник НМТ має повернути свою чернетку старшому інструктору і лише після цього поставити свій підпис в аудиторному протоколі.

Старший інструктор натомість після завершення тестування має передати зібрані чернетки разом з аудиторними протоколами та індивідуальними картками учасників відповідальному за екзаменаційний центр.

Чи має право учасник відмовитися показати чернетку

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Якщо учасник НМТ відмовиться повернути чернетку інструктору, той має попросити показати чернетку.

Якщо у чернетці немає записів, що містять завдання тесту, старший інструктор може дозволити забрати чернетку.

Якщо ж на чернетці є записи, що містять умови завдань, учасник зобов'язаний повернути ці матеріали співробітникам екзаменаційного центру.

Для розв'язання конфліктної ситуації старший інструктор може запропонувати учаснику НМТ переписати його відповіді на новий аркуш, який буде дозволено забрати з собою.