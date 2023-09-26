Відомо, як відбуватиметься НМТ-2024 і скільки предметів міститиме

У 2024 році випускники шкіл складатимуть національний мультипредметний тест. Він міститиме чотири предмети.

Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак розповів, що зараз триває пресконференція профільного Комітету і Міносвіти України. Розглядають питання складання НМТ в 2024 році.

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Як відбуватиметься НМТ-2024 і скільки предметів міститиме

Нардеп уточнив: одинадцятикласники складатимуть три обов'язкові предмети і один – на вибір.

Обов'язкові предмети:

українська мова;

математика:

історія України.

Знання випускників з усіх цих предметів перевірятимуть на НМТ протягом одного дня.

Основна сесія НМТ триватиме довше і розпочнеться раніше (орієнтовно в кінці травня),

– зазначив Бабак.

І розповів, якою буде схема складання НМТ-2024: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва – 60 хвилин, 2 предмети – по 60 хвилин.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Історія України охоплює 16 – 21 століття,

– зауважив нардеп.

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Що відомо про НМТ-2023