Відомо, як відбуватиметься НМТ-2024 і скільки предметів міститиме

26 вересня 2023, 15:23
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Джерело:

Сергій Бабак

У 2024 році випускники шкіл складатимуть національний мультипредметний тест. Він міститиме чотири предмети.

Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак розповів, що зараз триває пресконференція профільного Комітету і Міносвіти України. Розглядають питання складання НМТ в 2024 році.

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Як відбуватиметься НМТ-2024 і скільки предметів міститиме

Нардеп уточнив: одинадцятикласники складатимуть три обов'язкові предмети і один – на вибір. 

Обов'язкові предмети:

  • українська мова;
  • математика:
  • історія України. 

Знання випускників з усіх цих предметів перевірятимуть на НМТ протягом одного дня. 

Основна сесія НМТ триватиме довше і розпочнеться раніше (орієнтовно в кінці травня),
– зазначив Бабак. 

І розповів, якою буде схема складання НМТ-2024: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва – 60 хвилин, 2 предмети – по 60 хвилин.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Історія України охоплює 16 – 21 століття,
– зауважив нардеп.

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Що відомо про НМТ-2023

  • У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
  • Основна тривала протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії взяли ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
  • 3794 учасники НМТ отримали омріяні 200 балів щонайменше з одного предмета. Серед них 3329 осіб стали найкращими в одному предметі, 415 – у двох і 50 – у всіх трьох предметних тестах НМТ.
Автор: Марія Волошин