Відомо, як відбуватиметься НМТ-2024 і скільки предметів міститиме
Джерело:Сергій Бабак
У 2024 році випускники шкіл складатимуть національний мультипредметний тест. Він міститиме чотири предмети.
Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак розповів, що зараз триває пресконференція профільного Комітету і Міносвіти України. Розглядають питання складання НМТ в 2024 році.
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Як відбуватиметься НМТ-2024 і скільки предметів міститиме
Нардеп уточнив: одинадцятикласники складатимуть три обов'язкові предмети і один – на вибір.
Обов'язкові предмети:
- українська мова;
- математика:
- історія України.
Знання випускників з усіх цих предметів перевірятимуть на НМТ протягом одного дня.
Основна сесія НМТ триватиме довше і розпочнеться раніше (орієнтовно в кінці травня),
– зазначив Бабак.
І розповів, якою буде схема складання НМТ-2024: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва – 60 хвилин, 2 предмети – по 60 хвилин.Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.
Історія України охоплює 16 – 21 століття,
– зауважив нардеп.
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Що відомо про НМТ-2023
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- Основна тривала протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії взяли ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- 3794 учасники НМТ отримали омріяні 200 балів щонайменше з одного предмета. Серед них 3329 осіб стали найкращими в одному предметі, 415 – у двох і 50 – у всіх трьох предметних тестах НМТ.