Порогові бали для всіх предметів НМТ-2024 планують підвищити

Міносвіти має намір підвищити порогові бали на НМТ у 2024 році. При цьому з усіх предметів.

Про це свідчить Додаток 5 до проєкту Порядку прийому до ЗВО. Його оприлюднили для громадського обговорення.

Важливо Як дізнатися свій потенційний бал на НМТ-2024: найкращий спосіб

МОН хоче підвищити порогові бали на НМТ-2024

Так, планують на 1 тестовий бал підвищити порогові бали з математики, фізики та іноземної мови.

У такому разі, аби отримати у 2024 році право брати участь у конкурсному відборі до вишів, вступник має набрати з цих предметів 5 тестових балів, а не 4, як було у 2023 році.

З інших предметів планують підняти порогові бали на 2 тестових бали.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Тож для участі у вступній кампанії учасникам НМТ треба буде набрати 7 тестових балів з української мови та біології, 8 тестових балів – з історії України та 6 тестових балів з хімії.

З української літератури і географії пороговий бал планують встановити на рівні 7 тестових балів.

Дивіться також У Міносвіти розповіли про основні зміни вступної кампанії – 2024

Як відбуватиметься НМТ у 2024 році