Про це свідчить Додаток 5 до проєкту Порядку прийому до ЗВО. Його оприлюднили для громадського обговорення.
Важливо Як дізнатися свій потенційний бал на НМТ-2024: найкращий спосіб
МОН хоче підвищити порогові бали на НМТ-2024
Так, планують на 1 тестовий бал підвищити порогові бали з математики, фізики та іноземної мови.
У такому разі, аби отримати у 2024 році право брати участь у конкурсному відборі до вишів, вступник має набрати з цих предметів 5 тестових балів, а не 4, як було у 2023 році.
З інших предметів планують підняти порогові бали на 2 тестових бали.
Тож для участі у вступній кампанії учасникам НМТ треба буде набрати 7 тестових балів з української мови та біології, 8 тестових балів – з історії України та 6 тестових балів з хімії.
З української літератури і географії пороговий бал планують встановити на рівні 7 тестових балів.
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Як відбуватиметься НМТ у 2024 році
- У 2024 усі абітурієнти, які вступають до вишів, повинні складати НМТ.
- Він міститиме вже 4 предмети, а не 3, як 2023 року.
- При цьому вже 3 предмети будуть обов'язковими для складання.
- НМТ відбуватиметься протягом одного дня.
- Зауважимо, що до вибіркових предметів цьогоріч додали українську літературу і географію.