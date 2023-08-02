На НМТ-2024 випускники складатимуть 4 предмети – Міносвіти
Джерело:Факти
З вересня 2024 року Міносвіти України запроваджуватиме нові підходи в освіті. Зокрема, планує змінити структуру національного мультипредметного тесту.
Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький зазначив, що до програми НМТ додадуть ще один предмет. Тож тестування триватиме чотири години з перервою.
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На НМТ-2024 випускники складатимуть 4 предмети
Посадовець пояснив, що, відповідно до законодавства, НМТ має містити чотири предмети.
Наступного року НМТ ми плануємо проводити трохи по-іншому, тобто чотири предмети, а не три. Це означатиме 4-годинний тест із перервою, між другою і третьою годиною, суттєвою перервою,
– уточнив він.
І акцентував: перерва потрібна, адже 4 години писати тест – це нереально і нездорово для дитини.
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Що відомо про НМТ-2023
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- Основна тривала протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії взяли ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містило завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- 3794 учасники НМТ отримали омріяні 200 балів щонайменше з одного предмета. Серед них 3329 осіб стали найкращими в одному предметі, 415 – у двох і 50 – у всіх трьох предметних тестах НМТ.