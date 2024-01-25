В Україні погодили характеристики тестів та завдання, які будуть на НМТ-2024

Український центр оцінювання якості освіти схвалив загальні характеристики тестів з усіх предметів, які будуть на НМТ у 2024 році. Також погодив схеми нарахування балів за виконання завдань.

Цьогорічні абітурієнти вже можуть запам'ятовувати інформацію про кількість завдань із кожного предмета, форми тестових завдань, час на їхнє виконання та схеми нарахування балів.

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УЦОЯО погодив характеристики тестів НМТ-2024

Тести з української мови та літератури, історії України, біології, хімії і географії міститимуть по 30 завдань. Із математики й фізики – 22 і 20 тестів відповідно, з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) – по 32.

Завдання мультитесту відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів.

Які завдання очікують на абітурієнтів

Українська мова

Тести з української мови будуть обов'язковими.

Зміст завдань охоплює такі теми, які вивчають у школі:

фонетика, графіка, орфоепія, орфографія;

лексикологія, фразеологія;

будова слова, словотвір;

морфологія;

синтаксис;

стилістика;

розвиток мовлення.

Розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" приділять менше уваги через комп’ютерний формат тестування.

Тест з української мови складатиметься з 30 завдань різних форм:

з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів (10 завдань);

з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань);

на встановлення відповідності – "логічні пари" (5 завдань).

Завдання з української мови оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО: по 1 тестовому балу – за кожен правильно виконаний тест з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності.

За виконання завдань з української мови можна буде отримати від 0 до 45 балів.

Результати учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ.

Математика

Тестування з математики також буде обов'язковим блоком.

Зміст завдань охоплюватиме всі теми з алгебри й геометрії:

числа і вирази;

рівняння, нерівності і їх системи;

функції;

елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики;

планіметрія;

стереометрія.

Тест із математики міститиме 22 завдання різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань);

на встановлення відповідності – "логічні пари" (3 завдання);

відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання).

Тести не міститимуть завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, яку застосовували у ЗНО: по 1 тестовому балу буде нараховано за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. По 2 тестових бали можна буде отримати за кожну правильну коротку відповідь.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, – 32.

Учасники тестування зможуть користуватися довідковими матеріалами, що містять формули з розділів "Алгебра і початки аналізу", "Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики", "Геометрія".

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Історія України

Тестування з історії України також буде обов'язковим блоком НМТ.

Зміст завдань з історії охоплюватиме події, що стосуються подій другої половини XVI – початку ХХІ століття:

Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI століття;

Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII століття;

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття;

Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х років XVII століття;

Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII століття;

Українські землі в другій половині XVIII століття;

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX століття;

Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX століття;

культура України кінця XVIII – першої половини XIX століття;

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX століття;

Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX століття;

культура України в другій половині XIX – на початку XX століття;

Українські землі у складі Російської імперії в 1900 – 1914 років;

Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900 – 1914 років;

Україна в роки Першої світової війни;

початок Української революції;

розгортання Української революції, боротьба за відновлення державності;

встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;

утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;

Україна в роки Другої світової війни;

Україна в перші повоєнні роки;

Україна в умовах десталінізації;

Україна в період загострення кризи радянської системи;

відновлення незалежності України;

становлення України як незалежної держави;

творення нової України.

Тест з історії України міститиме 30 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань);

на встановлення відповідності – "логічні пари" (4 завдання);

на встановлення послідовності (3 завдання), з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (3 завдання).

По 1 тестовому балу буде нараховано за завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності.

У завданнях на послідовність:

по 3 тестових бали – якщо правильно вказана послідовність усіх подій (явищ, фактів, процесів тощо);

по 2 тестових бали – якщо правильно вказана перша й остання події (перші й останні явища, факти, процеси тощо);

по 1 тестовому балу – якщо правильно вказана або перша, або остання подія (або перше, або останнє явище, або перший, або останній факт, процес тощо);

0 тестових балів – якщо неправильно вказана лише перша й остання події (перші й останні явища, факти, процеси тощо) або відповіді на завдання не буде надано;

по 1 тестовому балу – за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих варіантів.

За виконання завдань з історії України можна буде отримати від 0 до 54 балів.

За таблицею переведення тестових балів результат переведуть в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

Українська література

Українська література буде предметом на вибір.

Зміст завдань з української літератури охоплюватиме такі теми:

усна народна творчість;

давня українська література;

література кінця XVIII – початку XX століття;

література XX століття;

твори українських письменників-емігрантів;

сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI століття).

Кожен розділ програми з української літератури в тесті представлять пропорційно.

Тест налічуватиме 30 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (25 завдань);

на встановлення відповідності – "логічні пари" (5 завдань).

По 1 тестовому балу нарахують за завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності.

3а виконання завдань з української літератури можна буде отримати від 0 до 45 балів.

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Біологія

Біологія також буде предметом на вибір.

Зміст завдань охоплюватиме 5 розділів:

вступ, хімічний склад, структура і функціонування клітин, реалізація спадкової інформації;

закономірності спадковості і мінливості;

біорізноманіття;

організм людини як біологічна система;

основи екології і еволюційного вчення.

Тест із біології налічує 30 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді (24 завдання);

на встановлення відповідності – логічні пари" (4 завдання);

з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (2 завдання).

По 1 тестовому балу нарахують за завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. Від 0 до 3 тестових балів можна буде отримати за кожен правильно вказаний варіант відповіді з трьох можливих.

За виконання завдань із біології можна буде набрати від 0 до 46 тестових балів.

Географія

Географію також можна буде обрати серед вибіркових предметів.

Зміст завдань охоплюватиме такі розділи:

загальна географія;

географія материків і океанів;

фізична географія України;

населення України та світу;

Україна і світове господарство;

регіони та країни;

глобальні проблеми людства, сталий розвиток.

Тест із географії налічуватиме 30 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань);

відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання);

з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (6 завдань).

По 1 тестовому балу нарахують за завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь. Також по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих.

За виконання завдань із географії можна буде отримати від 0 до 46 балів.

За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку переведуть в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

Іноземна мова

Для проходження НМТ учасники можуть вибрати іноземну мову (англійську, іспанську, німецьку або французьку).

Зміст завдань тестів з іноземної мови міститиме частини "Читання" та "Використання мови".

Тести з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) міститимуть по 32 завдання різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох наданих варіантів (5 завдань);

на встановлення відповідності (11 завдань);

заповнення пропусків (16 завдань).

По 1 тестовому балу нараховуватимуть за завдання з вибором однієї правильної відповіді, за кожну правильно встановлену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності та за кожен правильно вказаний варіант на заповнення пропусків у тексті.

За виконання завдань з іноземної мови можна буде отримати від 0 до 32 балів.

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Фізика

Фізика також є предметом на вибір.

Зміст завдань охоплюватиме 5 тематичних розділів:

механіка;

молекулярна фізика та термодинаміка;

електродинаміка;

коливання і хвилі, оптика;

елементи теорії відносності, квантова фізика.

Тест із фізики налічуватиме 20 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді (12 завдань);

на встановлення відповідності – "логічні пари" (2 завдання);

відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).

По 1 тестовому балу нарахують за завдання з вибором однієї правильної відповіді і за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. По 2 тестових бали нараховуватимуть за кожну правильну коротку відповідь.

За виконання завдань із фізики можна буде отримати від 0 до 32 балів.

Під час виконання завдань із фізики можна буде користуватися довідковими матеріалами: таблицею "Префікси до одиниць SI" і таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів.

Хімія

Хімію також можна обрати четвертим предметом на НМТ.

Зміст завдань охоплюватиме 4 розділи:

загальна хімія;

неорганічна хімія;

органічна хімія;

обчислення в хімії.

Тест із хімії налічуватиме 30 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді (22 завдання);

на встановлення відповідності – "логічні пари" (2 завдання);

відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).

По 1 тестовому балу нарахують за завдання з вибором однієї правильної відповіді та кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності. По 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь.

За виконання завдань із хімії можна буде отримати від 0 до 40 тестових балів.

Під час виконання завдань із хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами:

Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами);

таблицями "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20-25 ℃", "Ряд активності металів".

В УЦОЯО також найближчим часом оприлюднять демонстраційні варіанти тестів НМТ з усіх предметів.