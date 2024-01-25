В Украине согласовали характеристики тестов и задания, которые будут на НМТ-2024

Украинский центр оценивания качества образования одобрил общие характеристики тестов по всем предметам, которые будут на НМТ в 2024 году. Также согласовал схемы начисления баллов за выполнение заданий.

Нынешние абитуриенты уже могут запоминать информацию о количестве заданий по каждому предмету, формы тестовых заданий, время на их выполнение и схемы начисления баллов.

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УЦОКО согласовал характеристики тестов НМТ-2024

Тесты по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий. По математике и физике – 22 и 20 тестов соответственно, по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) – по 32.

Задания мультитеста будут соответствовать содержанию программ ВНО по учебным предметам.

Какие задания ожидают абитуриентов

Украинский язык

Тесты по украинскому языку будут обязательными.

Содержание заданий охватывает такие темы, которые изучают в школе:

фонетика, графика, орфоэпия, орфография;

лексикология, фразеология;

строение слова, словообразование;

морфология;

синтаксис;

стилистика;

развитие речи.

Разделам "Стилистика" и "Развитие речи" уделят меньше внимания из-за компьютерного формата тестирования.

Тест по украинскому языку будет состоять из 30 заданий различных форм:

с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов (10 заданий);

с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов (15 заданий);

на установление соответствия – "логические пары" (5 заданий).

Задания по украинскому языку будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО: по 1 тестовому баллу – за каждый правильно выполненный тест с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия.

За выполнение заданий по украинскому языку можно будет получить от 0 до 45 баллов.

Результаты участники тестирования будут знать после завершения работы над НМТ.

Математика

Тестирование по математике также будет обязательным блоком.

Содержание заданий будет охватывать все темы по алгебре и геометрии:

числа и выражения;

уравнения, неравенства и их системы;

функции;

элементы комбинаторики, начала теории вероятностей и элементы математической статистики;

планиметрия;

стереометрия.

Тест по математике будет содержать 22 задания различных форм:

с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов (15 заданий);

на установление соответствия – "логические пары" (3 задания);

открытой формы с коротким ответом (4 задания).

Тесты не будут содержать заданий открытой формы с развернутым ответом.

Задания по математике будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, которую применяли в ВНО: по 1 тестовому баллу будет начислено за каждое задание с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия. По 2 тестовых балла можно будет получить за каждый правильный короткий ответ.

Максимальное количество баллов, которое можно набрать, – 32.

Участники тестирования смогут пользоваться справочными материалами, содержащими формулы из разделов "Алгебра и начала анализа", "Элементы комбинаторики, начала теории вероятностей и элементы математической статистики", "Геометрия".

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История Украины

Тестирование по истории Украины также будет обязательным блоком НМТ.

Содержание заданий по истории будет охватывать события, касающиеся событий второй половины XVI – начала XXI века:

Украинские земли в составе Речи Посполитой во второй половине XVI века;

Украинские земли в составе Речи Посполитой в первой половине XVII века;

Национально-освободительная война украинского народа середины XVII века;

Казацкая Украина в конце 50 – 80-х годов XVII века;

Украинские земли в конце XVII – в первой половине XVIII века;

Украинские земли во второй половине XVIII века;

Украинские земли в составе Российской империи в конце XVIII – в первой половине XIX века;

Украинские земли в составе Австрийской империи в конце XVIII – в первой половине XIX века;

культура Украины конца XVIII – первой половины XIX века;

Украинские земли в составе Российской империи во второй половине XIX века;

Украинские земли в составе Австро-Венгрии во второй половине XIX века;

культура Украины во второй половине XIX – начале XX века;

Украинские земли в составе Российской империи в 1900 – 1914 годах;

Украинские земли в составе Австро-Венгрии в 1900 – 1914 годов;

Украина в годы Первой мировой войны;

начало Украинской революции;

развертывание Украинской революции, борьба за восстановление государственности;

установление коммунистического тоталитарного режима в Украине;

утверждение большевистского тоталитарного режима в Украине;

Западноукраинские земли в межвоенный период;

Украина в годы Второй мировой войны;

Украина в первые послевоенные годы;

Украина в условиях десталинизации;

Украина в период обострения кризиса советской системы;

восстановление независимости Украины;

становление Украины как независимого государства;

создание новой Украины.

Тест по истории Украины будет содержать 30 заданий различных форм:

с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов (20 заданий);

на установление соответствия – "логические пары" (4 задания);

на установление последовательности (3 задания), с выбором трех ответов из семи предложенных вариантов (3 задания).

По 1 тестовому баллу будет начислено за задания с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия.

В заданиях на последовательность:

по 3 тестовых балла – если правильно указана последовательность всех событий (явлений, фактов, процессов и т.д.);

по 2 тестовых балла – если правильно указано первое и последнее события (первые и последние явления, факты, процессы и т.д.);

по 1 тестовому баллу – если правильно указано или первое, или последнее событие (или первое, или последнее явление, или первый, или последний факт, процесс и т.д.);

0 тестовых баллов – если неправильно указано только первое и последнее события (первые и последние явления, факты, процессы и т.д.) или ответ на задание не будет предоставлен;

по 1 тестовому баллу – за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных при выборе из семи предложенных вариантов.

За выполнение заданий по истории Украины можно будет получить от 0 до 54 баллов.

По таблице перевода тестовых баллов результат переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

Украинская литература

Украинская литература будет предметом на выбор.

Содержание заданий по украинской литературе будет охватывать следующие темы:

устное народное творчество;

древняя украинская литература;

литература конца XVIII – начала XX века;

литература XX века;

произведения украинских писателей-эмигрантов;

современный литературный процесс (конец XX – начало XXI века).

Каждый раздел программы по украинской литературе в тесте представят пропорционально.

Тест будет насчитывать 30 заданий различных форм:

с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов (25 заданий);

на установление соответствия – "логические пары" (5 заданий).

По 1 тестовому баллу начислят за задания с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия.

3а выполнение заданий по украинской литературе можно будет получить от 0 до 45 баллов.

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Биология

Биология также будет предметом на выбор.

Содержание заданий будет охватывать 5 разделов:

вступление, химический состав, структура и функционирование клеток, реализация наследственной информации;

закономерности наследственности и изменчивости;

биоразнообразие;

организм человека как биологическая система;

основы экологии и эволюционного учения.

Тест по биологии насчитывает 30 заданий различных форм:

с выбором одного правильного ответа (24 задания);

на установление соответствия – логические пары" (4 задания);

с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (2 задания).

По 1 тестовому баллу начислят за задания с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия. От 0 до 3 тестовых баллов можно будет получить за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных.

За выполнение заданий по биологии можно будет набрать от 0 до 46 тестовых баллов.

География

Географию также можно будет выбрать среди выборочных предметов.

Содержание заданий будет охватывать следующие разделы:

общая география;

география материков и океанов;

физическая география Украины;

население Украины и мира;

Украина и мировое хозяйство;

регионы и страны;

глобальные проблемы человечества, устойчивое развитие.

Тест по географии будет насчитывать 30 заданий различных форм:

с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов (20 заданий);

открытой формы с коротким ответом (4 задания);

с выбором трех ответов из семи предложенных вариантов (6 заданий).

По 1 тестовому баллу начислят за задания с выбором одного правильного ответа, по 2 тестовых балла – за каждый правильный короткий ответ. Также по 1 тестовому баллу будут начислять за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных при выборе из семи предложенных.

За выполнение заданий по географии можно будет получить от 0 до 46 баллов.

По таблице перевода тестовых баллов результат каждого блока переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

Иностранный язык

Для прохождения НМТ участники могут выбрать иностранный язык (английский, испанский, немецкий или французский).

Содержание заданий тестов по иностранному языку будет содержать части "Чтение" и "Использование языка".

Тесты по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) будут содержать по 32 задания различных форм:

с выбором одного правильного ответа из четырех предоставленных вариантов (5 заданий);

на установление соответствия (11 заданий);

заполнение пропусков (16 заданий).

По 1 тестовому баллу будут начислять за задания с выбором одного правильного ответа, за каждую правильно установленную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия и за каждый правильно указанный вариант на заполнение пропусков в тексте.

За выполнение заданий по иностранному языку можно будет получить от 0 до 32 баллов.

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Физика

Физика также является предметом на выбор.

Содержание заданий будет охватывать 5 тематических разделов:

механика;

молекулярная физика и термодинамика;

электродинамика;

колебания и волны, оптика оптика;

элементы теории относительности, квантовая физика.

Тест по физике будет насчитывать 20 заданий различных форм:

с выбором одного правильного ответа (12 заданий);

на установление соответствия – "логические пары" (2 задания);

открытой формы с коротким ответом (6 заданий).

По 1 тестовому баллу начислят за задания с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия. По 2 тестовых балла будут начислять за каждый правильный короткий ответ.

За выполнение заданий по физике можно будет получить от 0 до 32 баллов.

Во время выполнения заданий по физике можно будет пользоваться справочными материалами: таблицей "Приставки к единицам SI" и таблицей значений тригонометрических функций некоторых углов.

Химия

Химию также можно выбрать четвертым предметом на НМТ.

Содержание заданий будет охватывать 4 раздела:

общая химия;

неорганическая химия;

органическая химия;

вычисления в химии.

Тест по химии будет насчитывать 30 заданий различных форм:

с выбором одного правильного ответа (22 задания);

на установление соответствия – "логические пары" (2 задания);

открытой формы с коротким ответом (6 заданий).

По 1 тестовому баллу начислят за задания с выбором одного правильного ответа и каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия. По 2 тестовых балла – за каждый правильный короткий ответ.

За выполнение заданий по химии можно будет получить от 0 до 40 тестовых баллов.

Во время выполнения заданий по химии можно будет пользоваться справочными материалами:

Периодической системой химических элементов (короткой и длинной формами);

таблицами "Растворимость оснований, кислот, амфотерных гидроксидов и солей в воде при 20-25 ℃", "Ряд активности металлов".

В УЦОКО также в ближайшее время обнародуют демонстрационные варианты тестов НМТ по всем предметам.