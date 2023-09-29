НМТ-2024 можна буде складати неукраїнською мовою
Джерело:УП
У 2024 році національний мультипредметний тест можна буде складати не лише українською мовою. Тести будуть доступні і мови національних меншин.
Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла про впровадження такого нововведення.
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Тести на НМТ-2024 можна буде складати неукраїнською мовою
Вакуленко повідомила: УЦОЯО планує надавати переклад тестів з історії України, математики, біології, хімії, географії і фізики для тих вступників, які здобували загальну середню освіту мовами національних меншин. Зокрема, такими:
- угорською;
- польською;
- румунською;
- кримськотатарською.
Деталі Вакуленко обіцяє повідомити згодом.
Здобувачі освіти, які захочуть проходити оцінювання однією із цих мов, звичайно, матимуть на це право,
– акцентувала очільниця УЦОЯО.
Водночас порадила вступникам краще зосередитися на підготовці до проходження тестів українською, адже навчання у вишах відбуватиметься саме українською.Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.
Також Вакуленко наголосила, що російською – мовою агресора – тести не перекладатимуть.
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Як відбуватиметься НМТ-2024
- У 2024 році випускники складатимуть чотири предмети на НМТ. Три обов'язкові і один – на вибір.
- Серед обов'язкових предметів – українська мова, математика та історія України.
- Знання випускників з усіх цих предметів перевірятимуть протягом одного дня.
- Основна сесія НМТ триватиме довше і розпочнеться раніше – орієнтовно в кінці травня.
- Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.