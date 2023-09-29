НМТ-2024 можна буде складати неукраїнською мовою

29 вересня 2023, 11:25
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Джерело:

УП

У 2024 році національний мультипредметний тест можна буде складати не лише українською мовою. Тести будуть доступні і мови національних меншин.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла про впровадження такого нововведення. 

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Тести на НМТ-2024 можна буде складати неукраїнською мовою

Вакуленко повідомила: УЦОЯО планує надавати переклад тестів з історії України, математики, біології, хімії, географії і фізики для тих вступників, які здобували загальну середню освіту мовами національних меншин. Зокрема, такими:

  • угорською;
  • польською;
  • румунською;
  • кримськотатарською.

Деталі Вакуленко обіцяє повідомити згодом. 

Здобувачі освіти, які захочуть проходити оцінювання однією із цих мов, звичайно, матимуть на це право,
– акцентувала очільниця УЦОЯО.

Водночас порадила вступникам краще зосередитися на підготовці до проходження тестів українською, адже навчання у вишах  відбуватиметься саме українською. 

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Також Вакуленко наголосила, що російською – мовою агресора – тести не перекладатимуть

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Як відбуватиметься НМТ-2024

  • У 2024 році випускники складатимуть чотири предмети на НМТ. Три обов'язкові і один – на вибір.
  • Серед обов'язкових предметів – українська мова, математика та історія України.
  • Знання випускників з усіх цих предметів перевірятимуть протягом одного дня.
  • Основна сесія НМТ триватиме довше і розпочнеться раніше – орієнтовно в кінці травня.
  • Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.
Автор: Марія Волошин