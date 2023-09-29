У 2024 році національний мультипредметний тест можна буде складати не лише українською мовою. Тести будуть доступні і мови національних меншин.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла про впровадження такого нововведення.

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Тести на НМТ-2024 можна буде складати неукраїнською мовою

Вакуленко повідомила: УЦОЯО планує надавати переклад тестів з історії України, математики, біології, хімії, географії і фізики для тих вступників, які здобували загальну середню освіту мовами національних меншин. Зокрема, такими:

угорською;

польською;

румунською;

кримськотатарською.

Деталі Вакуленко обіцяє повідомити згодом.

Здобувачі освіти, які захочуть проходити оцінювання однією із цих мов, звичайно, матимуть на це право,

– акцентувала очільниця УЦОЯО.

Водночас порадила вступникам краще зосередитися на підготовці до проходження тестів українською, адже навчання у вишах відбуватиметься саме українською.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Також Вакуленко наголосила, що російською – мовою агресора – тести не перекладатимуть.

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Як відбуватиметься НМТ-2024