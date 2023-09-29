Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала о внедрении такого нововведения.

Важно 4 предмета, ранний старт, металлоискатели: все главные новации НМТ-2024

Тесты на НМТ-2024 можно будет сдавать на неукраинском языке

Вакуленко сообщила: УЦОКО планирует предоставлять перевод тестов по истории Украины, математике, биологии, химии, географии и физике для тех поступающих, которые получали общее среднее образование на языках национальных меньшинств. В частности, такими:

венгерском;

по польски;

румынском;

крымскотатарском.

Детали Вакуленко обещает сообщить впоследствии.

Соискатели образования, которые захотят проходить оценивание на одном из этих языков, конечно, будут иметь на это право,

– акцентировала глава УЦОКО.

В то же время посоветовала поступающим лучше сосредоточиться на подготовке к прохождению тестов на украинском, ведь обучение в вузах будет происходить именно на украинском.

Дистанционная школа "Оптима" вошла в рейтинг лучших образовательных учреждений Украины по результатам НМТ-2023. Это еще раз подчеркивает высокое качество обучения и эффективность подходов, используемых преподавателями школы.

Также Вакуленко отметила, что на русском – языком агрессора – тесты не будут переводить.

Смотрите также Начнется раньше: как будет проходить НМТ-2024 и сколько предметов будет содержать

Как пройдет НМТ-2024