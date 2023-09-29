Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала о внедрении такого нововведения.
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Тесты на НМТ-2024 можно будет сдавать на неукраинском языке
Вакуленко сообщила: УЦОКО планирует предоставлять перевод тестов по истории Украины, математике, биологии, химии, географии и физике для тех поступающих, которые получали общее среднее образование на языках национальных меньшинств. В частности, такими:
- венгерском;
- по польски;
- румынском;
- крымскотатарском.
Детали Вакуленко обещает сообщить впоследствии.
Соискатели образования, которые захотят проходить оценивание на одном из этих языков, конечно, будут иметь на это право,
– акцентировала глава УЦОКО.
В то же время посоветовала поступающим лучше сосредоточиться на подготовке к прохождению тестов на украинском, ведь обучение в вузах будет происходить именно на украинском.
Также Вакуленко отметила, что на русском – языком агрессора – тесты не будут переводить.
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Как пройдет НМТ-2024
- В 2024 году выпускники будут сдавать четыре предмета на НМТ. Три обязательные и один – по выбору.
- Среди обязательных предметов – украинский язык, математика и история Украины.
- Знания выпускников по всем этим предметам будут проверяться в течение одного дня.
- Основная сессия НМТ продлится дольше и начнется раньше – ориентировочно в конце мая.
- Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.