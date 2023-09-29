Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала о внедрении такого нововведения.

Важно 4 предмета, ранний старт, металлоискатели: все главные новации НМТ-2024

Тесты на НМТ-2024 можно будет сдавать на неукраинском языке

Вакуленко сообщила: УЦОКО планирует предоставлять перевод тестов по истории Украины, математике, биологии, химии, географии и физике для тех поступающих, которые получали общее среднее образование на языках национальных меньшинств. В частности, такими:

  • венгерском;
  • по польски;
  • румынском;
  • крымскотатарском.

Детали Вакуленко обещает сообщить впоследствии.

Соискатели образования, которые захотят проходить оценивание на одном из этих языков, конечно, будут иметь на это право,
– акцентировала глава УЦОКО.

В то же время посоветовала поступающим лучше сосредоточиться на подготовке к прохождению тестов на украинском, ведь обучение в вузах будет происходить именно на украинском.

Также Вакуленко отметила, что на русском – языком агрессора – тесты не будут переводить.

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Как пройдет НМТ-2024

  • В 2024 году выпускники будут сдавать четыре предмета на НМТ. Три обязательные и один – по выбору.
  • Среди обязательных предметов – украинский язык, математика и история Украины.
  • Знания выпускников по всем этим предметам будут проверяться в течение одного дня.
  • Основная сессия НМТ продлится дольше и начнется раньше – ориентировочно в конце мая.
  • Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.