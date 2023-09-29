Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла про впровадження такого нововведення.

Важливо 4 предмети, ранній старт, металошукачі: усі головні новації НМТ-2024

Тести на НМТ-2024 можна буде складати неукраїнською мовою

Вакуленко повідомила: УЦОЯО планує надавати переклад тестів з історії України, математики, біології, хімії, географії і фізики для тих вступників, які здобували загальну середню освіту мовами національних меншин. Зокрема, такими:

  • угорською;
  • польською;
  • румунською;
  • кримськотатарською.

Деталі Вакуленко обіцяє повідомити згодом.

Здобувачі освіти, які захочуть проходити оцінювання однією із цих мов, звичайно, матимуть на це право,
– акцентувала очільниця УЦОЯО.

Водночас порадила вступникам краще зосередитися на підготовці до проходження тестів українською, адже навчання у вишах відбуватиметься саме українською.

Також Вакуленко наголосила, що російською – мовою агресора – тести не перекладатимуть.

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Як відбуватиметься НМТ-2024

  • У 2024 році випускники складатимуть чотири предмети на НМТ. Три обов'язкові і один – на вибір.
  • Серед обов'язкових предметів – українська мова, математика та історія України.
  • Знання випускників з усіх цих предметів перевірятимуть протягом одного дня.
  • Основна сесія НМТ триватиме довше і розпочнеться раніше – орієнтовно в кінці травня.
  • Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.