За якою схемою і з яких предметів відбудеться НМТ-2024

У 2024 році, як і цьогоріч, випускники складатимуть національний мультипредметний тест. За його результатами і вступатимуть до вишів України.

Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Знання випускників перевірятимуть з 4 предметів.

Важливо 4 предмети, ранній старт, металошукачі: усі головні новації НМТ-2024

За якою схемою і з яких предметів буде НМТ-2024

У 2024 році діятиме така схема на НМТ: 3 обов'язкові предмети + 1 предмет на вибір.

Серед обов'язкових такі:

українська мова;

математика;

історія України.

Серед предметів на вибір можна обрати для складання такі:

фізика;

хімія;

біологія;

іноземна мова;

географія;

українська література.

До слова, до ЗВО можна буде вступати наступного року за результатами ЗНО 2021 року або НМТ 2022 – 2024 років або ж творчого конкурсу.

Як відбуватиметься НМТ-2024

Учасники НМТ-2024 складатимуть 4 предмети.

Випускники складатимуть обов'язково українську мову, математику та історію України. Лише один предмет із чотирьох зможуть вибрати для складання.

У переліку вибіркових наступного року будуть доступними також українська література та географія.

Тестування відбуватиметься протягом одного дня.

Основна сесія НМТ триватиме довше і стартує вже у травні.

Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.