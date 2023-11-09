За якою схемою і з яких предметів відбудеться НМТ-2024

9 листопада 2023, 11:06
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Джерело:

Osvita.ua

У 2024 році, як і цьогоріч, випускники складатимуть національний мультипредметний тест. За його результатами і вступатимуть до вишів України. 

Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Знання випускників перевірятимуть з 4 предметів. 

Важливо 4 предмети, ранній старт, металошукачі: усі головні новації НМТ-2024

За якою схемою і з яких предметів буде НМТ-2024

У 2024 році діятиме така схема на НМТ: 3 обов'язкові предмети + 1 предмет на вибір. 

Серед обов'язкових такі:

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України.

Серед предметів на вибір можна обрати для складання такі:

  • фізика;
  • хімія;
  • біологія;
  • іноземна мова;
  • географія;
  • українська література.

До слова, до ЗВО можна буде вступати наступного року за результатами ЗНО 2021 року або НМТ 2022 – 2024 років або ж творчого конкурсу.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3-е місце серед шкіл Києва і 6-е – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Як відбуватиметься НМТ-2024

  • Учасники НМТ-2024 складатимуть 4 предмети.
  • Випускники складатимуть обов'язково українську мову, математику та історію України. Лише один предмет із чотирьох зможуть вибрати для складання.
  • У переліку вибіркових наступного року будуть доступними також українська література та географія.
  • Тестування відбуватиметься протягом одного дня.
  • Основна сесія НМТ триватиме довше і стартує вже у травні.
  • Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.
Автор: Марія Волошин