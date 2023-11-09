Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Знання випускників перевірятимуть з 4 предметів.

Важливо 4 предмети, ранній старт, металошукачі: усі головні новації НМТ-2024

За якою схемою і з яких предметів буде НМТ-2024

У 2024 році діятиме така схема на НМТ: 3 обов'язкові предмети + 1 предмет на вибір.

Серед обов'язкових такі:

українська мова;

математика;

історія України.

Серед предметів на вибір можна обрати для складання такі:

фізика;

хімія;

біологія;

іноземна мова;

географія;

українська література.

До слова, до ЗВО можна буде вступати наступного року за результатами ЗНО 2021 року або НМТ 2022 – 2024 років або ж творчого конкурсу.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3-е місце серед шкіл Києва і 6-е – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Як відбуватиметься НМТ-2024