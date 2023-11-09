Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Знання випускників перевірятимуть з 4 предметів.
Важливо 4 предмети, ранній старт, металошукачі: усі головні новації НМТ-2024
За якою схемою і з яких предметів буде НМТ-2024
У 2024 році діятиме така схема на НМТ: 3 обов'язкові предмети + 1 предмет на вибір.
Серед обов'язкових такі:
- українська мова;
- математика;
- історія України.
Серед предметів на вибір можна обрати для складання такі:
- фізика;
- хімія;
- біологія;
- іноземна мова;
- географія;
- українська література.
До слова, до ЗВО можна буде вступати наступного року за результатами ЗНО 2021 року або НМТ 2022 – 2024 років або ж творчого конкурсу.
Як відбуватиметься НМТ-2024
- Учасники НМТ-2024 складатимуть 4 предмети.
- Випускники складатимуть обов'язково українську мову, математику та історію України. Лише один предмет із чотирьох зможуть вибрати для складання.
- У переліку вибіркових наступного року будуть доступними також українська література та географія.
- Тестування відбуватиметься протягом одного дня.
- Основна сесія НМТ триватиме довше і стартує вже у травні.
- Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.