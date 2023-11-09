Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада. Знания выпускников будут проверяться по 4 предметам.
Важно 4 предмета, ранний старт, металлоискатели: все главные новации НМТ-2024
По какой схеме и по каким предметам будет НМТ-2024
В 2024 году будет действовать следующая схема на НМТ: 3 обязательных предмета + 1 предмет по выбору.
Среди обязательных следующие:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины.
Среди предметов по выбору можно выбрать для сдачи следующие:
- физика;
- химия;
- биология;
- иностранный язык;
- география;
- украинская литература.
К слову, в ЗВО можно будет поступать в следующем году по результатам ВНО 2021 года или НМТ 2022 – 2024 годов или творческого конкурса.
Как пройдет НМТ-2024
- Участники НМТ-2024 будут сдавать 4 предмета.
- Выпускники обязательно будут сдавать украинский язык, математику и историю Украины. Только один предмет из четырех смогут выбрать для сдачи.
- В списке выборочных в следующем году будут доступны также украинская литература и география.
- Тестирование будет проходить в течение одного дня.
- Основная сессия НМТ продлится дольше и стартует уже в мае.
- Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.