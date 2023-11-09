Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада. Знания выпускников будут проверяться по 4 предметам.

Важно 4 предмета, ранний старт, металлоискатели: все главные новации НМТ-2024

По какой схеме и по каким предметам будет НМТ-2024

В 2024 году будет действовать следующая схема на НМТ: 3 обязательных предмета + 1 предмет по выбору.

Среди обязательных следующие:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Среди предметов по выбору можно выбрать для сдачи следующие:

физика;

химия;

биология;

иностранный язык;

география;

украинская литература.

К слову, в ЗВО можно будет поступать в следующем году по результатам ВНО 2021 года или НМТ 2022 – 2024 годов или творческого конкурса.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3-е місце серед шкіл Києва і 6-е – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Как пройдет НМТ-2024