Перелік довідкових матеріалів з фізики на НМТ-2024 розширили
Джерело:Osvita.ua
Український центр оцінювання якості освіти розширив перелік довідкових матеріалів з фізики для НМТ. Ними можна буле користуватися під час тестування.
Матеріали погоджені процедурою мультитесту. Вони будуть доступні у тестовій системі онлайн в окремій вкладці.
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Перелік довідкових матеріалів з фізики розширили
До додаткових матеріалів, як і в попередні роки, увійшли таблиці префіксів до одиниць SI та значень тригонометричних функцій деяких кутів.
Також матеріали тепер містять проєкції вектора на осі координат та основні формули з механіки, молекулярної фізики та термодинаміки.
Окрім того, цьогоріч учасники тестування з фізики можуть скористатись формулами з електродинаміки, оптики, механічних та електромагнітних коливань та хвиль.
У додаткових матеріалах будуть доступні елементи теорії відносності та формули з квантової фізики.
Ознайомитись з усіма додатковими довідковими матеріалами можна заздалегідь.НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Як відбуватиметься НМТ у 2024 році
До 11 квітня включно триватиме реєстрація на національний мультитест у 2024 році.
До 15 квітня зареєстрований учасник ще зможе змінити певні дані у персональному кабінеті.
- Основна сесія НМТ відбуватиметься протягом 14 травня – 25 червня, додаткова – упродовж 11 – 19 липня.
- Учасники тестування складатимуть три предмети обов'язково та один – на вибір.
- Серед обов'язкових – українська мова, математика та історія України.