Перелік довідкових матеріалів з фізики на НМТ-2024 розширили

Український центр оцінювання якості освіти розширив перелік довідкових матеріалів з фізики для НМТ. Ними можна буле користуватися під час тестування.

Матеріали погоджені процедурою мультитесту. Вони будуть доступні у тестовій системі онлайн в окремій вкладці.

Дивіться також Який предмет на вибір є найпопулярнішим серед учасників НМТ-2024

Перелік довідкових матеріалів з фізики розширили

До додаткових матеріалів, як і в попередні роки, увійшли таблиці префіксів до одиниць SI та значень тригонометричних функцій деяких кутів.

Також матеріали тепер містять проєкції вектора на осі координат та основні формули з механіки, молекулярної фізики та термодинаміки.

Окрім того, цьогоріч учасники тестування з фізики можуть скористатись формулами з електродинаміки, оптики, механічних та електромагнітних коливань та хвиль.

У додаткових матеріалах будуть доступні елементи теорії відносності та формули з квантової фізики.

Ознайомитись з усіма додатковими довідковими матеріалами можна заздалегідь.

Як відбуватиметься НМТ у 2024 році

До 11 квітня включно триватиме реєстрація на національний мультитест у 2024 році.

До 15 квітня зареєстрований учасник ще зможе змінити певні дані у персональному кабінеті.

Основна сесія НМТ відбуватиметься протягом 14 травня – 25 червня, додаткова – упродовж 11 – 19 липня.

Учасники тестування складатимуть три предмети обов'язково та один – на вибір.

Серед обов'язкових – українська мова, математика та історія України.