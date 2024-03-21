Перелік країн, в яких можна скласти НМТ-2024, розширили

Національний мультитест у 2024 році відбудеться не лише в Україні, а й за кордоном. Перелік країн і міст, де створять тимчасові екзаменаційні центри, при цьому розширюють.

Так, українським фахівцям вдалося домовитися ще з кількома європейськими країнами. А також – зі США.

Дивіться також На які спеціальності в Україні збільшать держзамовлення

У яких країнах відбуватиметься НМТ-2024

Так, НМТ у 2024 році можна скласти також у таких містах як:

Валенсія (Королівство Іспанія);

Алкмар, Амстердам і Роттердам (Королівство Нідерланди);

Кишинів (Республіка Молдова);

Лондон (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);

Дюссельдорф (Німеччина);

Нью-Йорк (Сполучені Штати Америки) – додаткова сесія.

Попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширено, усе ж є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Тож у разі вичерпання місць у певному населеному пункті воно стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації,

– попереджають в УЦОЯО.

Дивіться також Рік у кріслі міністра: як реформує українську освіту Оксен Лісовий

У яких містах за кордоном вже не можна скласти НМТ

Станом на 20 березня вже немає вільних місць для проходження НМТ в таких містах:

Берн (Швейцарія);

Бухарест (Румунія);

Кельн, Нюрнберг (Німеччина);

Прага (Чехія);

Чикаго (США).

Зазначимо, що до 11 квітня триває реєстрація на НМТ у 2024 році.

У яких країнах відбудеться НМТ у 2024 році

Тестування цьогоріч можна скласти у 54 містах 31 країни.