Чи складають НМТ учасники з тимчасово окупованих територій

Вступники з тимчасово окупованих територій можуть вступати у виші України без результатів НМТ. Але є такі абітурієнти, які все ж записалися на проходження тестування.

Про це в інтерв’ю Освіті 24 розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. При цьому зауважила, що у системі реєстрації УЦОЯО не має інформації про це.

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Вступники з ТОТ зареєструвалися на мультитест

Все ж, за словами, Вакуленко такі учасники є.

Але ми точно знаємо, що такі є, адже отримуємо інформацію від них у соціальних мережах, а також – заяви на проходження тестування у межах додаткових сесій, якщо вони, на жаль, через проблеми перетину лінії розмежування не змогли приїхати на основну сесію,

– зазначила директорка УЦОЯО.

Більше про те, як цього року відбувається національний мультитест, детально в інтерв'ю Освіті 24 розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.