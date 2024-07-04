Про це в інтерв’ю Освіті 24 розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. При цьому зауважила, що у системі реєстрації УЦОЯО не має інформації про це.

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Вступники з ТОТ зареєструвалися на мультитест

Все ж, за словами, Вакуленко такі учасники є.

Але ми точно знаємо, що такі є, адже отримуємо інформацію від них у соціальних мережах, а також – заяви на проходження тестування у межах додаткових сесій, якщо вони, на жаль, через проблеми перетину лінії розмежування не змогли приїхати на основну сесію,

– зазначила директорка УЦОЯО.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.