Об этом в интервью Образованию 24 рассказала руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. При этом отметила, что в системе регистрации УЦОКО не имеет информации об этом.

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Поступающие с ВОТ зарегистрировались на мультитест

Все же, по словам, Вакуленко такие участники есть.

Но мы точно знаем, что такие есть, ведь получаем информацию от них в социальных сетях, а также – заявления на прохождение тестирования в рамках дополнительных сессий, если они, к сожалению, из-за проблем пересечения линии разграничения не смогли приехать на основную сессию,

– отметила директор УЦОКО.

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