Коли учасники НМТ-2024 дізнаються дату і місце тестування

У 2024 році вже триває реєстрація на національний мультитест. Про дату та місце проведення тестування кожного учасника НМТ сповістять окремо.

Учасники, які складатимуть іспит під час основної сесії НМТ, дізнаються про дату та місце проходження іспиту не пізніше 4 травня. Ця дата передбачена календарним планом проведення тестування.

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Коли учасники дізнаються дату і місце проведення НМТ

Кожен учасник НМТ отримає запрошення для участі в основній сесії у своєму персональному кабінеті.

Запрошення міститиме інформацію про дату, місце та час проведення тестування.

2024 року учасники мультитесту отримають запрошення не пізніше, ніж за 10 днів до початку основної сесії. Вона стартує 14 травня.

Тож про дату і місце іспитів учасників НМТ сповістять не пізніше ніж 4 травня.

Учасники додаткової сесії зможуть дізнатись про дату та місце свого іспиту не пізніше, ніж за 3 дні до початку додаткової сесії, тобто до 8 липня.

Що треба знати про НМТ у 2024 році

Реєстрація на національний мультитест у 2024 році стартувала 14 березня.

Стати учасником тестування можна до 11 квітня включно.

До 15 квітня зареєстрований учасник зможе змінити певні дані у персональному кабінеті.

Основна сесія стартує 14 травня і триватиме до 19 липня.

Учасники складатимуть чотири предмети.

Три будуть обов'язковими і один – на вибір.

Тестування триватиме 4 години з перервою протягом одного дня.