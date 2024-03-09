Національний мультитест у 2024 році на Львівщині випускники складатимуть в укриттях. Таке рішення ухвалили, аби у разі повітряної тривоги учасники не переривали тестування.

Очільник департаменту освіти та науки Львівської ОВА Олег Паска нагадав, що під час повітряної тривоги учні змушені спускатися в укриття. Якщо ж тривога буде довготривалою, учасникам доведеться ще раз складати НМТ.

Дивіться також В УЦОЯО попередили випускників, які складатимуть мультитест за кордоном

На Львівщині НМТ-2024 відбудеться в укриттях

Посадовець зазначив: перенесення тесту впливає на результати.

Тому ми поставили перед собою амбітне завдання: зробити все, щоби національний мультитест учні складали в укриттях,

– зазначив Паска.

Укриття з комп'ютерною технікою облаштують у вишах Львова. У них мають бути чисті приміщення з хорошою вентиляцією та дротовий інтернет, адже Wі-Fі може не впоратись з навантаженням.

Посадовець також наголосив, що дати і адреси проведення тесту не розголошуватимуть.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Очільниця Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк при цьому зауважила, що реєстрація на НМТ стартує 14 березня і триватиме до 11 квітня. Вона закликала ознайомитися з тим, які документи потрібні, підготувати їх та реєструватися.

У Львівській області працюватиме пункт реєстрації у приміщенні НУ "Львівська політехніка", який допоможе із реєстрацією на тест вступникам.

Зареєструватися на НМТ можуть цьогорічні випускники шкіл та випускники минулих років, випускники коледжів та ліцеїв, які планують вступати до вишів та коледжів.