Глава департамента образования и науки Львовской ОВА Олег Паска напомнил, что во время воздушной тревоги ученики вынуждены спускаться в укрытие. Если же тревога будет долговременной, участникам придется еще раз сдавать НМТ.

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На Львовщине НМТ-2024 состоится в укрытиях

Чиновник отметил: перенос теста влияет на результаты.

Поэтому мы поставили перед собой амбициозную задачу: сделать все, чтобы национальный мультитест ученики составляли в укрытиях,

– отметил Паска.

Укрытия с компьютерной техникой обустроят в вузах Львова. В них должны быть чистые помещения с хорошей вентиляцией и проводной интернет, ведь Wi-Fi может не справиться с нагрузкой.

Чиновник также отметил, что даты и адреса проведения теста не будут разглашать.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Руководительница Львовского регионального центра оценивания качества образования Лариса Середяк при этом отметила, что регистрация на НМТ стартует 14 марта и продлится до 11 апреля. Она призвала ознакомиться с тем, какие документы нужны, подготовить их и регистрироваться.

Во Львовской области будет работать пункт регистрации в помещении НУ "Львовская политехника", который поможет с регистрацией на тест поступающим.

Зарегистрироваться на НМТ могут выпускники школ и выпускники прошлых лет, выпускники колледжей и лицеев, которые планируют поступать в вузы и колледжи.