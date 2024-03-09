Глава департамента образования и науки Львовской ОВА Олег Паска напомнил, что во время воздушной тревоги ученики вынуждены спускаться в укрытие. Если же тревога будет долговременной, участникам придется еще раз сдавать НМТ.
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На Львовщине НМТ-2024 состоится в укрытиях
Чиновник отметил: перенос теста влияет на результаты.
Поэтому мы поставили перед собой амбициозную задачу: сделать все, чтобы национальный мультитест ученики составляли в укрытиях,
– отметил Паска.
Укрытия с компьютерной техникой обустроят в вузах Львова. В них должны быть чистые помещения с хорошей вентиляцией и проводной интернет, ведь Wi-Fi может не справиться с нагрузкой.
Чиновник также отметил, что даты и адреса проведения теста не будут разглашать.
Руководительница Львовского регионального центра оценивания качества образования Лариса Середяк при этом отметила, что регистрация на НМТ стартует 14 марта и продлится до 11 апреля. Она призвала ознакомиться с тем, какие документы нужны, подготовить их и регистрироваться.
Во Львовской области будет работать пункт регистрации в помещении НУ "Львовская политехника", который поможет с регистрацией на тест поступающим.
Зарегистрироваться на НМТ могут выпускники школ и выпускники прошлых лет, выпускники колледжей и лицеев, которые планируют поступать в вузы и колледжи.
- Ранее мы также информировали о том, что в 2024 году НМТ состоится в укрытиях и в Ровенской области. В области составляют перечень соответствующих учебных заведений.