Ще частина учасників НМТ отримала результати тестування

Завершилася основна сесія національного мультитесту у 2024 році. У липні ще буде додаткова.

Тож учасники основної сесії тепер очікують на офіційні результати мультитесту. Частина з них вже їх отримала.

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Частина випускників отримала результати НМТ

Так, учасники, які брали участь в основних сесіях НМТ до 12 червня включно, вже можуть дізнатися свої результати за шкалою 100 – 200 балів. Відповідну інформацію розмістили у персональних кабінетах.

У вкладці "Результати НМТ-2024" доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Вона необхідна для вступу до закладів вищої освіти України. Крім того, учасники мають змогу завантажити картку результатів за предметами.

Як сформувати витяг із результатів для закордонного закладу освіти

28 червня на сайту УЦОЯО доступний "Сервіс формування запиту для отримання інформації з відомостей результатів".

Він буде корисний тим учасникам тестування, яким потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ-2024 до закордонного закладу освіти.

Завдяки цьому сервісу можна замовити витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи).

Ви​готовлення та видавання витягів УЦОЯО здійснює на безоплатній основі до 5 робочих днів.

Український центр оцінювання якості освіти відправляє оригінали замовлених документів лише в межах України.

Витяг можна забрати за адресою: вулиця Володимира Винниченка, 5, місто Київ.