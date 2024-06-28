Тож учасники основної сесії тепер очікують на офіційні результати мультитесту. Частина з них вже їх отримала.

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Частина випускників отримала результати НМТ

Так, учасники, які брали участь в основних сесіях НМТ до 12 червня включно, вже можуть дізнатися свої результати за шкалою 100 – 200 балів. Відповідну інформацію розмістили у персональних кабінетах.

У вкладці "Результати НМТ-2024" доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Вона необхідна для вступу до закладів вищої освіти України. Крім того, учасники мають змогу завантажити картку результатів за предметами.

Зверніть увагу! Учасники основних сесій НМТ, які проходили тестування після 12 червня, отримають свої результати на інформаційних сторінках до 2 липня.

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