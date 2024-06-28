Поэтому участники основной сессии теперь ожидают официальных результатов мультитеста. Часть из них уже их получила.

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Часть выпускников получила результаты НМТ

Так, участники, которые принимали участие в основных сессиях НМТ до 12 июня включительно, уже могут узнать свои результаты по шкале 100 – 200 баллов. Соответствующую информацию разместили в персональных кабинетах.

Во вкладке "Результаты НМТ-2024" доступна опция формирования Информационной карточки участника НМТ. Она необходима для поступления в учреждения высшего образования Украины. Кроме того, участники могут загрузить карточку результатов по предметам.

Обратите внимание! Участники основных сессий УМТ, которые проходили тестирование после 12 июня, получат свои результаты на информационных страницах до 2 июля.

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