Поэтому участники основной сессии теперь ожидают официальных результатов мультитеста. Часть из них уже их получила.
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Часть выпускников получила результаты НМТ
Так, участники, которые принимали участие в основных сессиях НМТ до 12 июня включительно, уже могут узнать свои результаты по шкале 100 – 200 баллов. Соответствующую информацию разместили в персональных кабинетах.
Во вкладке "Результаты НМТ-2024" доступна опция формирования Информационной карточки участника НМТ. Она необходима для поступления в учреждения высшего образования Украины. Кроме того, участники могут загрузить карточку результатов по предметам.
Как сформировать выписку из результатов для зарубежного учебного заведения
- 28 июня на сайте УЦОКО доступен "Сервис формирования запроса для получения информации из сведений результатов".
- Он будет полезен тем участникам тестирования, которым нужно подать оригинал документа с результатами НМТ-2024 в зарубежное учебное заведение.
- Благодаря этому сервису можно заказать выписку из сведений результатов НМТ (справку с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения).
- Изготовление и выдача выписок УЦОКО осуществляет на бесплатной основе до 5 рабочих дней.
- Украинский центр оценивания качества образования отправляет оригиналы заказанных документов только в пределах Украины.
- Выписку можно забрать по адресу: улица Владимира Винниченко, 5, город Киев.