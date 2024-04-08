У МОН назвали кількість учасників, які складатимуть НМТ за кордоном

В Україні ще триває реєстрація на національний мультипредметний тест. Станом на 6 квітня складати тест має намір понад 220 тисяч осіб.

Близько 20 тисяч учнів планують проходити перевірку знань за кордоном. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

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Скільки учасників проходитиме НМТ за кордоном

Посадовець зазначив, що цифри майже ідентичні до тих, що були торік. Зокрема, НМТ у 2024 році складали 260 тисяч учасників.

У нас ще є тиждень – до 11 квітня триває реєстрація,

– уточнив заступник міністра.

І додав, що серйозних проблем з реєстрацією не виникало: бувають збої через російські кібератаки, однак система захищена.

Винницький також зазначив, що протягом перші два-три тижні передбачені для складання НМТ випускниками минулих років.

Цьогорічні випускники можуть очікувати на те, що сесія їхнього НМТ почнеться на початку червня. А друга половина травня буде для минулорічних випускників: для тих, хто мають завершену повну загальну середню освіту,

– уточнив посадовець.

Основні дати НМТ у 2024 році

Стати учасником мультитесту можна ще до 11 квітня включно.

А до 15 квітня – змінити певні дані у персональному кабінеті.

Складати НМТ можна у межах основної та додаткової сесій.

Основна триватиме протягом 14 травня – 25 червня, додаткова – упродовж 11 – 19 липня.