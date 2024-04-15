Як визначити рейтинговий бал: таблиці переведення тестових балів НМТ у шкалу 100 – 200

15 квітня 2024, 14:29
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Джерело:

Osvita.ua

Аби стати учасниками цьогорічної вступної кампанії, випускники повинні подати результати національного мультитесту. Він 2024 року міститиме перевірку знань вже з чотирьох предметів.

Три будуть обов'язковими – українська мова, математика та історія України – і один – на вибір. Обрати можна буде такі предмети як:  українська література, географія, біологія, фізика, хімія, іноземна (англійська, німецька, французька, іспанська) мови.

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Таблиці переведення тестових балів НМТ 

Після завершення виконання всіх завдань НМТ кожен учасник отримає кількість тестових балів за кожний блок.

Для конкурсного відбору використовуватимуть результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100 – 200 балів.

Відразу ж після тестування учасник знатиме не тільки кількість набраних ним тестових балів, але й зорієнтується в тому, якими є його результати для вступу.

Оцінка за шкалою 100 – 200 балів є рейтинговою. Її розраховують на основі таблиць переведення тестових балів з української мови, математики, історії України, української літератури, географії, біології, фізики, хімії та іноземної мови  до шкали 100 – 200, поданих у додатку 5 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році.

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Аби отримати по 100 рейтингових балів за кожен блок, достатньо набрати хоча б 5 балів з математики, іноземної мови, фізики, 6 балів – з хімії; 7 балів – з української мови, української літератури, географії та біології, 8 балів – з історії України.

Таблиця переведення тестових балів з української мови 

Тестовий бал

Бал за шкалою 100–200

7

100

8

105

9

110

10

115

11

120

12

125

13

131

14

134

15

136

16

138

17

140

18

142

19

143

20

144

21

145

22

146

23

148

24

149

25

150

26

152

27

154

28

156

29

157

30

159

31

160

32

162

33

163

34

165

35

167

36

170

37

172

38

175

39

177

40

180

41

183

42

186

43

191

44

195

45

200

Таблиця переведення тестових балів з математики

Тестовий бал

Бал за шкалою 100–200

5

100

6

108

7

115

8

123

9

131

10

134

11

137

12

140

13

143

14

145

15

147

16

148

17

149

18

150

19

151

20

152

21

155

22

159

23

163

24

167

25

170

26

173

27

176

28

180

29

184

30

189

31

194

32

200

Таблиця переведення тестових балів з історії України 

Тестовий бал

Бал за шкалою 100–200

8

100

9

105

10

111

11

116

12

120

13

124

14

127

15

130

16

132

17

134

18

136

19

138

20

140

21

141

22

142

23

143

24

144

25

145

26

146

27

147

28

148

29

149

30

150

31

151

32

152

33

154

34

156

35

158

36

160

37

163

38

166

39

168

40

169

41

170

42

172

43

173

44

175

45

177

46

179

47

181

48

183

49

185

50

188

51

191

52

194

53

197

54

200

Таблиця переведення тестових балів з іноземної мови

Тестовий бал

Бал за шкалою 100–200

5

100

6

109

7

118

8

125

9

131

10

134

11

137

12

140

13

143

14

145

15

147

16

148

17

149

18

150

19

151

20

152

21

153

22

155

23

157

24

159

25

162

26

166

27

169

28

173

29

179

30

185

31

191

32

200

Таблиця переведення тестових балів з біології

Тестовий бал

Бал за шкалою 100–200

7

100

8

107

9

114

10

119

11

124

12

128

13

131

14

134

15

136

16

138

17

140

18

142

19

144

20

145

21

146

22

147

23

148

24

149

25

150

26

151

27

152

28

154

29

156

30

158

31

160

32

162

33

164

34

166

35

168

36

170

37

172

38

175

39

177

40

179

41

182

42

185

43

188

44

192

45

196

46

200

Таблиця переведення тестових балів з фізики

Тестовий бал

Бал за шкалою 100–200

5

100

6

109

7

118

8

125

9

131

10

134

11

137

12

140

13

143

14

145

15

147

16

148

17

149

18

150

19

151

20

152

21

156

22

160

23

164

24

166

25

169

26

173

27

176

28

179

29

184

30

189

31

194

32

200

Таблиця переведення тестових балів з хімії

Тестовий бал

Бал за шкалою 100–200

6

100

7

108

8

116

9

124

10

128

11

132

12

135

13

138

14

140

15

142

16

143

17

144

18

146

19

147

20

148

21

149

22

150

23

152

24

154

25

156

26

158

27

160

28

162

29

164

30

166

31

168

32

170

33

172

34

175

35

178

36

182

37

186

38

190

39

195

40

200

Таблиця переведення тестових балів з географії

Тестовий бал

Бал за шкалою 100–200

7

100

8

107

9

114

10

119

11

124

12

128

13

131

14

134

15

136

16

138

17

140

18

142

19

144

20

145

21

146

22

147

23

148

24

149

25

150

26

151

27

152

28

154

29

156

30

158

31

160

32

162

33

164

34

166

35

168

36

170

37

172

38

175

39

177

40

179

41

182

42

185

43

188

44

192

45

196

46

200

Таблиця переведення тестових балів з української літератури

Тестовий бал

Бал за шкалою 100–200

7

100

8

105

9

110

10

115

11

120

12

125

13

131

14

134

15

136

16

138

17

140

18

142

19

143

20

144

21

145

22

146

23

148

24

149

25

150

26

152

27

154

28

156

29

157

30

159

31

160

32

162

33

163

34

165

35

167

36

170

37

172

38

175

39

177

40

180

41

183

42

186

43

191

44

195

45

200
  • Раніше ми розповідали про те, як дорослому вступнику стати студентом омріяного вишу. Про дієвий лайфхак до НМТ читайте за посиланням.
Автор: Марія Волошин