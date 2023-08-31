НМТ-2024 планують провести в укриттях
В окремих регіонах України національний мультитест 2024 року можуть проводити у захищених укриттях. Такий досвід українські освітяни вже мають.
Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що 2023 року НМТ вже проводили в укриттях Запорізької області.
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НМТ-2024 планують провести в укриттях
Вакуленко акцентувала: на Запоріжжі НМТ-2023 проводили у захищених укриттях. Там учасникам було спокійніше складати тести, адже вони не звертали уваги на повітряні тривоги. Однак практику складно поширити на інші регіони України.
Проведення тестувань в укриттях – надзвичайно складне питання з огляду на правильну організацію приміщень, серйозну вентиляційну систему. Має бути електромережа, налаштована на те, щоб витримувати навантаження, безперебійний інтернет, вбиральні мають бути доступні для учасників,
– зауважила очільниця УЦОЯО.
Все ж додала, що у деяких регіонах нашої держави розглядають варіант проведення мультитесту в укритті. Все ж таку можливість мають забезпечити ОВА.
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Що відомо про НМТ-2024
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- У 2024 році випускники складатимуть уже 4 предмети на ЗНО, яке відбудеться у форматі НМТ.
- У МОН передбачають, що наступного року знання абітурієнтів оцінюватимуть з української мови, математики, історії України + одного предмету на вибір.
- У Міносвіти також повідомляли, що у 2025 році випусковий тест для випускників 11-го, а незабаром і 12-го класу буде п'ятипредметним: три обов'язкові з двома предметами на вибір.