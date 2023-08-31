В окремих регіонах України національний мультитест 2024 року можуть проводити у захищених укриттях. Такий досвід українські освітяни вже мають.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що 2023 року НМТ вже проводили в укриттях Запорізької області.

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НМТ-2024 планують провести в укриттях

Вакуленко акцентувала: на Запоріжжі НМТ-2023 проводили у захищених укриттях. Там учасникам було спокійніше складати тести, адже вони не звертали уваги на повітряні тривоги. Однак практику складно поширити на інші регіони України.

Проведення тестувань в укриттях – надзвичайно складне питання з огляду на правильну організацію приміщень, серйозну вентиляційну систему. Має бути електромережа, налаштована на те, щоб витримувати навантаження, безперебійний інтернет, вбиральні мають бути доступні для учасників,

– зауважила очільниця УЦОЯО.

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Все ж додала, що у деяких регіонах нашої держави розглядають варіант проведення мультитесту в укритті. Все ж таку можливість мають забезпечити ОВА.

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