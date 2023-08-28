Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомив, що уже розробили спеціальний законопроєкт. Відповідно до документа, у 2024 році випускники складатимуть 4 предмети на ЗНО, яке відбудеться у форматі НМТ.
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Скільки предметів складатимуть випускники на НМТ-2024
У 2024 році, за словами посадовця, на НМТ буде саме 4 предмети – на відміну від цьогорічних трьох.
Передбачаємо, що у 2024 році обов'язково оцінюватимуться знання абітурієнтів з української мови, математики, історії України + одного предмету на вибір,
– зауважив заступник очільника МОН.
І висловив сподівання, що депутати ВРУ ухвалять цей законопроєкт ще у вересні.
Щоб цьогорічні 11 класники (серед них і моя донька!) могли повноцінно готуватися впродовж всього наступного навчального року до НМТ, знаючи його правила заздалегідь,
– уточнив Винницький.
Зауважимо: Михайло Винницький також повідомляв: у 2025 році, якщо все буде добре, випусковий тест для випускників 11-го, а незабаром і 12-го класу буде п'ятипредметним: три обов'язкові з двома предметами на вибір.
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Що відомо про НМТ-2023
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- Основна тривала протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії взяли ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- 3794 учасники НМТ отримали омріяні 200 балів щонайменше з одного предмета. Серед них 3329 осіб стали найкращими в одному предметі, 415 – у двох і 50 – у всіх трьох предметних тестах НМТ.