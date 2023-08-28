Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомив, що уже розробили спеціальний законопроєкт. Відповідно до документа, у 2024 році випускники складатимуть 4 предмети на ЗНО, яке відбудеться у форматі НМТ.

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Скільки предметів складатимуть випускники на НМТ-2024

У 2024 році, за словами посадовця, на НМТ буде саме 4 предмети – на відміну від цьогорічних трьох.

Передбачаємо, що у 2024 році обов'язково оцінюватимуться знання абітурієнтів з української мови, математики, історії України + одного предмету на вибір,

– зауважив заступник очільника МОН.

І висловив сподівання, що депутати ВРУ ухвалять цей законопроєкт ще у вересні.

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Щоб цьогорічні 11 класники (серед них і моя донька!) могли повноцінно готуватися впродовж всього наступного навчального року до НМТ, знаючи його правила заздалегідь,

– уточнив Винницький.

Зауважимо: Михайло Винницький також повідомляв: у 2025 році, якщо все буде добре, випусковий тест для випускників 11-го, а незабаром і 12-го класу буде п'ятипредметним: три обов'язкові з двома предметами на вибір.

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