Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів, що МОН прямує до таких змін у структурі мультитесту. Така практика існує вже в багатьох європейських країнах, зокрема в Польщі.

Важливо На НМТ-2024 випускники складатимуть 4 предмети – Міносвіти

У 2025 році на НМТ може бути 5 предметів

За словами посадовця, випускний тест із п'яти предметів можуть запровадити вже в 2025 році. Знання учасників перевірятимуть з 3 обов'язкових і 2 предметів на вибір.

У 2025 році, якщо все буде добре, то випусковий тест для випускників 11-го, а незабаром і 12-го класу буде п'ятипредметним: три обов'язкові з двома предметами на вибір. Але не хочу нікого лякати: в 2024 році буде чотири предмети,

– повідомив чиновник.

І додав: МОН працює над тим, щоб оголосити, що це будуть за предмети і які будуть програми іспитів уже у вересні.

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Ми розуміємо, що наші абітурієнти готуються впродовж року, щоб скласти тест якнайкраще,

– уточнив Винницький.

Він також розповів, що до програми НМТ-2024 додадуть ще один предмет. Тестування триватиме чотири години з перервою. Учасники складатимуть відповідно 4 предмети.

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