Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, что МОН следует таким изменениям в структуре мультитеста. Такая практика существует уже во многих европейских странах, в частности, в Польше.
Важно На НМТ-2024 выпускники будут составлять 4 предмета – Минобразования
В 2025 году на НМТ может быть 5 предметов
По словам чиновника, выпускной тест по пяти предметам может быть введен уже в 2025 году. Знания участников будут проверять по 3 обязательным и 2 предметам по выбору.
В 2025 году, если все будет хорошо, то выпускной тест для выпускников 11-го, а вскоре и 12-го класса будет пятипредметным: три обязательны с двумя предметами по выбору. Но не хочу никого пугать: в 2024 году будет четыре предмета,
– сообщил чиновник.
И добавил: МОН работает над тем, чтобы объявить, что это будут за предметы и какие программы экзаменов будут уже в сентябре.
Мы понимаем, что наши абитуриенты готовятся в течение года, чтобы сдать тест как можно лучше,
– уточнил Винницкий.
Он также рассказал, что в программу НМТ-2024 добавят еще один предмет. Тестирование продлится четыре часа с перерывом. Участники будут сдавать соответственно 4 предмета.
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Что известно о НМТ-2023
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
- Основная продолжалась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии приняли те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- 3794 участника НМТ получили желанные 200 баллов по меньшей мере по одному предмету. Среди них 3329 человек стали лучшими в одном предмете, 415 – в двух и 50 – во всех трех предметных тестах НМТ.