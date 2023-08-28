Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что уже был разработан специальный законопроект. Согласно документу, в 2024 году выпускники будут составлять 4 предмета на ВНО, которое состоится в формате НМТ.

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Сколько предметов будут сдавать выпускники на НМТ-2024

В 2024 году, по словам чиновника, на НМТ будет именно 4 предмета – в отличие от нынешних трех.

Предполагаем, что в 2024 году обязательно будут оцениваться знания абитуриентов по украинскому языку, математике, истории Украины + одного предмета по выбору,

– заметил заместитель главы МОН.

И выразил надежду, что депутаты ВРУ примут этот законопроект еще в сентябре.

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Чтобы нынешние 11 классники (среди них и моя дочь!) могли полноценно готовиться на протяжении всего следующего учебного года к НМТ, зная его правила заранее,

– уточнил Винницкий.

Отметим: Михаил Винницкий также сообщал: в 2025 году, если все будет хорошо, выпускной тест для выпускников 11-го, а вскоре и 12-го класса будет пятипредметным: три обязательных с двумя предметами по выбору.

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Что известно о НМТ-2023