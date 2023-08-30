Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, аналізуючи результати НМТ-2023.
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Як випускники складатимуть НМТ у 2024 році
Вакуленко уточнила, що наступного року випускники складатимуть онлайн тест на комп'ютері. Перевірка знань відбудеться як на території нашої держави, так і за її межами. Проте директорка Центру поки не повідомила, яких змін зазнає саме тестування. Вона попросила дочекатися офіційного рішення Освітнього комітету Ради.
Модель тестування вже розроблена, тож щойно буде затверджена в нормативному полі, ви одразу про неї дізнаєтеся,
– акцентувала Вакуленко.
І пообіцяла, що деталі вступної кампанії повідомлять не пізніше вересня 2023 року.
Вакуленко також розповіла, що комп'ютерне онлайн тестування має свої переваги, навіть попри певні виклики через воєнний стан.
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Що відомо про НМТ-2024
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- У 2024 році випускники складатимуть уже 4 предмети на ЗНО, яке відбудеться у форматі НМТ.
- У МОН передбачають, що наступного року знання абітурієнтів оцінюватимуть з української мови, математики, історії України + одного предмету на вибір.
- У Міносвіти також повідомляли, що у 2025 році випусковий тест для випускників 11-го, а незабаром і 12-го класу буде п'ятипредметним: три обов'язкові з двома предметами на вибір.