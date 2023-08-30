Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, аналізуючи результати НМТ-2023.

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Як випускники складатимуть НМТ у 2024 році

Вакуленко уточнила, що наступного року випускники складатимуть онлайн тест на комп'ютері. Перевірка знань відбудеться як на території нашої держави, так і за її межами. Проте директорка Центру поки не повідомила, яких змін зазнає саме тестування. Вона попросила дочекатися офіційного рішення Освітнього комітету Ради.

Модель тестування вже розроблена, тож щойно буде затверджена в нормативному полі, ви одразу про неї дізнаєтеся,

– акцентувала Вакуленко.

І пообіцяла, що деталі вступної кампанії повідомлять не пізніше вересня 2023 року.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Вакуленко також розповіла, що комп'ютерне онлайн тестування має свої переваги, навіть попри певні виклики через воєнний стан.

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