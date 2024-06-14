Очільниця УЦОЯО поскаржилася на проблему списування під час національного мультитесту
Триває основна сесія національного мультитесту у 2024 році. Учасники, попри попередження, все ж вдаються до недобросовісної поведінки під час оцінювання знань.
Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в ефірі національного телемарафону поскаржилася на спроби списування з боку учасників тестування. Тому цьогоріч повернули практику використання металошукачів для пошуку допоміжних засобів.
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Що кажуть в УЦОЯО про недобросовісність учасників
Вона каже: списувати учасники тестування намагалися, намагаються і намагатимуться.
Це абсолютно, мені здається, нормально, хоч і прикро. Водночас цього року ми повернули практику допомоги працівників поліції нашим учасникам, які позбавляться телефонів до початку тестів, тому що у нас є металошукачі,
– розповів Вакуленко.
І додала, що металошукачі використовують не для того, щоб зупинити учасників, які вже списують, а для того, щоб до тесту всі виклали свої пристрої (телефони, годинники) і після цього працювали вже без техніки і "підтримки".Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.
Зазначимо, що під час складання НМТ-2023 77 учасників залишили тимчасові екзаменаційні центри через використання під час тестування мобільних телефонів, 6 – через використання "шпаргалок", 5 – через невиконання вимог і вказівок щодо процедури проходження НМТ.
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Коротко про НМТ-2024
- НМТ у 2024 році стартував раніше – у травні.
- Учасники проходять перевірку знань вже із чотирьох предметів: трьох обов'язкових і одного – на вибір.
- Обов'язковими є українська мова, математика, історія України.
- Вибіркові – іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія.
- Тестування триватиме у межах двох сесій.
- Основна – 14 травня – 25 червня, додаткова – 11 – 19 липня.