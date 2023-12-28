Результати НМТ/ЗНО яких років можна у 2024 році подати для вступу
28 грудня 2023, 12:12Читать новость на русском
Наступного року абітурієнти вступатимуть до вишів за результатами НМТ. При цьому вони можуть подавати результати тестування не лише 2024 року.
Конкурсний відбір на бакалаврат здійснюватиметься за результатами ЗНО/НМТ також попередніх років. Про це вказано у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року", який набув чинності 27 грудня.
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Результати НМТ/ЗНО яких років можна у 2024 році подати для вступу
Відповідно до закону для вступу на навчання у виш після закінчення школи можна скористатися результатами ЗНО 2021 року або вступних випробувань (НМТ) 2022 – 2024 років.Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.
Що відомо про вступну кампанію 2024 року
- У 2024 році абітурієнти вступатимуть до вишів за результатами НМТ.
- Він міститиме вже 4 предмети, 3 з яких будуть обов'язковими.
- Тестування відбуватиметься протягом одного дня.
- Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.
- Умови прийому до вишів Міносвіти планує оприлюднити в січні 2024 року.