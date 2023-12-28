Наступного року абітурієнти вступатимуть до вишів за результатами НМТ. При цьому вони можуть подавати результати тестування не лише 2024 року.

Конкурсний відбір на бакалаврат здійснюватиметься за результатами ЗНО/НМТ також попередніх років. Про це вказано у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року", який набув чинності 27 грудня.

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Результати НМТ/ЗНО яких років можна у 2024 році подати для вступу

Відповідно до закону для вступу на навчання у виш після закінчення школи можна скористатися результатами ЗНО 2021 року або вступних випробувань (НМТ) 2022 – 2024 років.

Що відомо про вступну кампанію 2024 року

У 2024 році абітурієнти вступатимуть до вишів за результатами НМТ.

Він міститиме вже 4 предмети, 3 з яких будуть обов'язковими.

Тестування відбуватиметься протягом одного дня.

Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.

Умови прийому до вишів Міносвіти планує оприлюднити в січні 2024 року.