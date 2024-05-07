Який вибірковий предмет є найпопулярнішим серед учасників НМТ-2024
Джерело:УЦОЯО
У 2024 році у межах основного періоду реєстрації подали заявки на участь в НМТ та отримали підтвердження понад 287 тисяч осіб. Серед них – понад 56 тисяч випускників минулих років.
Понад 267 тисяч учасників має намір проходити тестування в Україні. Ще майже 20 тисяч – за кордоном.
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Який предмет є найпопулярнішим серед учасників НМТ
Усі учасники, які успішно пройшли реєстрацію, під час НМТ виконуватимуть три обов'язкові тести – з української мови, математики та історії України.
Четвертий предмет мультитесту, з якого перевірятимуть знання цьогорічних вступників, вони могли обрати.
Вступники, які реєструвалися під час основного періоду, найбільше віддали перевагу іноземним мовам.
- англійську мову складатиме 115 740 осіб, німецьку – 3153, французьку – 310, іспанську – 161;
- географію – 57 043 особи;
- біологію – 56 066 вступників;
- українську літературу – 44 032 особи;
- фізику – 7 877 осіб;
- хімію – 3399 вступників.
Який предмет найчастіше обирали для складання на НМТ-2024 / УЦОЯОНМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Що відомо про НМТ-2024
- Понад 287 тисяч осіб у 2024 році складатиме національний мультитест.
- Основна сесія НМТ цього року розпочнеться 14 травня. Триватиме до 25 червня.
- Додаткова сесія відбудеться упродовж 11 – 19 липня.
- З міркувань безпеки УЦОЯО не публікує інформації про те, де відбудуться тестування на території України.
- Також не оприлюднили графік тестувань.
- До 8 травня учасники НМТ отримають у своїх персональних електронних кабінетах запрошення на основну сесію.
- На НМТ знання учасників перевірятимуть з чотирьох предметів.
- Три будуть обов'язковими, четвертий – за вибором.