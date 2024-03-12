НМТ-2024 за кордоном: у яких країнах відбудеться тестування

У 2024 році національний мультитест відбудеться в Україні та за кордоном. Знання учасників перевірятимуть у спеціально обладнаних аудиторіях.

Міносвіти та Український центр оцінювання якості освіти проводили переговори із різними країнами щодо забезпечення можливості українським випускникам скласти НМТ за кордоном. При цьому в УЦОЯО оприлюднили список країн, з якими вже вдалося домовитися.

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Де можна скласти НМТ за кордоном у 2024 році

Підтвердили готовність провести тестування такі країни:

Австрія;

Азербайджан;

Бельгія;

Болгарія;

Велика Британія;

Грузія;

Данія;

Естонія;

Італія;

Канада;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Німеччина;

Норвегія;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Словаччина;

США;

Туреччина;

Угорщина;

Фінляндія;

Франція;

Хорватія;

Чехія;

Швейцарія;

Швеція.

Перемовини з окремими закордонними установами / організаціями, зокрема з тими, що розташовані у Великій Британії, Ірландії, Іспанії, Молдові, ще тривають. Сподіваємося, що кількість локацій, де відбуватиметься оцінювання, зросте,

– кажуть в УЦОЯО.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Чому не варто зволікати з реєстрацією

Протягом 14 березня – 11 квітня триватиме основний період реєстрації. Вступникам, які складатимуть НМТ за кордоном, радять не зволікати з реєстрацією. Це дасть можливість вибрати з наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт.

Просимо вступників найближчим часом вибрати із запропонованого переліку найближче місто. Якщо згодом з'явиться більш зручна локація, ви зможете до 15 квітня 2024 року включно змінити реєстраційні дані й вибрати населений пункт, що розташований ближче до вашого місцеперебування на час проведення НМТ,

– зазначають в УЦОЯО.