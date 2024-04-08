В одній є країн Європи збільшили кількість місць для складання НМТ
Джерело:УЦОЯО
Триває реєстрація на національний мультитест у 2024 році. Його можна складати як в Україні, так і за кордоном.
Однак за межами нашої країни кількість місць обмежена. При цьому є певний перелік міст та країн, у яких відбудеться тестування.
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У Нідердандах збільшили кількість місць для складання НМТ
Кількість місць у певних країнах могли збільшити, аби більше українських випускників шкіл у цих країнах могли скласти там тестування. Зокрема, дослухалися до прохань у Нідерландах.
Наші партнери у Нідерландах відгукнулися на прохання випускників та організаторів оцінювання щодо збільшення кількості робочих місць у спеціально обладнаних комп'ютерних центрах. Тож з'явилися додаткові місця для проходження основної сесії НМТ в Амстердамі,
– повідомили в УЦОЯО.
Також абітурієнтам нагадують: якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, то можете вибрати більш зручну локацію після отримання сертифіката до 15 квітня 2024 року. Для цього треба змінити реєстраційні дані й вибрати місто, що розташоване ближче до вашого місцеперебування на час проведення НМТ.НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Що варто знати про складання НМТ за кордоном
- Тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) для складання НМТ за кордоном створять у 32 країнах.
- Пройти тестування можна буде у 57 містах.
- Там у спеціально обладнаних центрах з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені УЦОЯО.
- Перелік країн, у яких відбуватиметься НМТ-2024, можна знайти за посиланням.