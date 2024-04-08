В одній є країн Європи збільшили кількість місць для складання НМТ

Триває реєстрація на національний мультитест у 2024 році. Його можна складати як в Україні, так і за кордоном.

Однак за межами нашої країни кількість місць обмежена. При цьому є певний перелік міст та країн, у яких відбудеться тестування.

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У Нідердандах збільшили кількість місць для складання НМТ

Кількість місць у певних країнах могли збільшити, аби більше українських випускників шкіл у цих країнах могли скласти там тестування. Зокрема, дослухалися до прохань у Нідерландах.

Наші партнери у Нідерландах відгукнулися на прохання випускників та організаторів оцінювання щодо збільшення кількості робочих місць у спеціально обладнаних комп'ютерних центрах. Тож з'явилися додаткові місця для проходження основної сесії НМТ в Амстердамі,

– повідомили в УЦОЯО.

Також абітурієнтам нагадують: якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, то можете вибрати більш зручну локацію після отримання сертифіката до 15 квітня 2024 року. Для цього треба змінити реєстраційні дані й вибрати місто, що розташоване ближче до вашого місцеперебування на час проведення НМТ.

Що варто знати про складання НМТ за кордоном

Тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) для складання НМТ за кордоном створять у 32 країнах.

Пройти тестування можна буде у 57 містах.

Там у спеціально обладнаних центрах з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені УЦОЯО.

Перелік країн, у яких відбуватиметься НМТ-2024, можна знайти за посиланням.