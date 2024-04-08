Однако за пределами нашей страны количество мест ограничено. При этом есть определенный перечень городов и стран, в которых состоится тестирование.

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В Нидердандах увеличили количество мест для сдачи НМТ

Количество мест в определенных странах могли увеличить, чтобы больше украинских выпускников школ в этих странах могли сдать там тестирование. В частности, прислушались к просьбам в Нидерландах.

Наши партнеры в Нидерландах откликнулись на просьбу выпускников и организаторов оценивания по увеличению количества рабочих мест в специально оборудованных компьютерных центрах. Поэтому появились дополнительные места для прохождения основной сессии НМТ в Амстердаме,

– сообщили в УЦОКО.

Также абитуриентам напоминают: если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для проезда населенный пункт, то можете выбрать более удобную локацию после получения сертификата до 15 апреля 2024 года. Для этого надо изменить регистрационные данные и выбрать город, расположенный ближе к вашему местонахождению на время проведения НМТ.