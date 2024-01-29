Чи зможуть скласти НМТ випускники з тимчасово окупованих територій

29 січня 2024, 17:10
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Випускники з тимчасово окупованих територій України можуть взяти участь у мультитесті у 2024 році. Але вони повинні самостійно приїхати до тимчасового екзаменаційного центру.

Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І додала, що тестування у потенційно небезпечних місцях не проводитимуть. 

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Чи зможуть скласти мультитест випускники з тимчасово окупованих територій 

Вакуленко уточнила, що за проведення тестування відповідають ОВА. І додала, що УЦОЯО не може забезпечити проведення мультитесту на ТОТ або на територіях, де тривають активні бойові дії.

Якщо на момент проходження НМТ-2024 такі території будуть і ми не зможемо там організувати тимчасові екзаменаційні центри, то вам доведеться виїхати на територію України, де тестування проводитиметься,
– заявила очільниця УЦОЯО.

І додала, що оцінювання не буде відрізнятись для учасників з окупованої та неокупованої території України. Випускники з ТОТ так само отримають адресу тимчасового екзаменаційного центру і дату проходження НМТ.

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Як відбуватиметься НМТ-2024

  • У 2024 році знання випускників оцінюватимуть з 4 предметів: 3 обов'язкових і 1 – на вибір.
  • Обов'язковими будуть українська мова, математика та історія України.
  • Реєстрація на НМТ стартує у березні і завершиться на початку квітня.
  • Графік мультитесту не оприлюднять з міркувань безпеки.
  • Учасники отримають відповідне повідомлення напередодні мультитесту у своєму електронному кабінеті.
Автор: Марія Волошин