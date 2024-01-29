Об этом сообщила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И добавила, что тестирование в потенциально опасных местах не будут проводить.
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Смогут ли сдать мультитест выпускники с временно оккупированных территорий
Вакуленко уточнила, что за проведение тестирования отвечают ОВА. И добавила, что УЦОКО не может обеспечить проведение мультитеста на ТОТ или на территориях, где продолжаются активные боевые действия.
Если на момент прохождения НМТ-2024 такие территории будут и мы не сможем там организовать временные экзаменационные центры, то вам придется выехать на территорию Украины, где тестирование будет проводиться.
заявила глава УЦОКО.
И добавила, что оценка не будет отличаться для участников с оккупированной и неоккупированной территории Украины. Выпускники из ВОТ также получат адрес временного экзаменационного центра и дату прохождения НМТ.
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Как пройдет НМТ-2024
- В 2024 году знания выпускников будут оценивать по 4 предметам: 3 обязательным и 1 по выбору.
- Обязательны украинский язык математика и история Украины.
- Регистрация на НМТ стартует в марте и завершится в начале апреля.
- График мультитеста не будет обнародован из соображений безопасности.
- Участники получат ответное сообщение накануне мультитеста в своем электронном кабинете.