Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І додала, що тестування у потенційно небезпечних місцях не проводитимуть.

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Чи зможуть скласти мультитест випускники з тимчасово окупованих територій

Вакуленко уточнила, що за проведення тестування відповідають ОВА. І додала, що УЦОЯО не може забезпечити проведення мультитесту на ТОТ або на територіях, де тривають активні бойові дії.

Якщо на момент проходження НМТ-2024 такі території будуть і ми не зможемо там організувати тимчасові екзаменаційні центри, то вам доведеться виїхати на територію України, де тестування проводитиметься,

– заявила очільниця УЦОЯО.

І додала, що оцінювання не буде відрізнятись для учасників з окупованої та неокупованої території України. Випускники з ТОТ так само отримають адресу тимчасового екзаменаційного центру і дату проходження НМТ.

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Як відбуватиметься НМТ-2024