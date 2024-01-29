Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І додала, що тестування у потенційно небезпечних місцях не проводитимуть.
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Чи зможуть скласти мультитест випускники з тимчасово окупованих територій
Вакуленко уточнила, що за проведення тестування відповідають ОВА. І додала, що УЦОЯО не може забезпечити проведення мультитесту на ТОТ або на територіях, де тривають активні бойові дії.
Якщо на момент проходження НМТ-2024 такі території будуть і ми не зможемо там організувати тимчасові екзаменаційні центри, то вам доведеться виїхати на територію України, де тестування проводитиметься,
– заявила очільниця УЦОЯО.
І додала, що оцінювання не буде відрізнятись для учасників з окупованої та неокупованої території України. Випускники з ТОТ так само отримають адресу тимчасового екзаменаційного центру і дату проходження НМТ.
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Як відбуватиметься НМТ-2024
- У 2024 році знання випускників оцінюватимуть з 4 предметів: 3 обов'язкових і 1 – на вибір.
- Обов'язковими будуть українська мова, математика та історія України.
- Реєстрація на НМТ стартує у березні і завершиться на початку квітня.
- Графік мультитесту не оприлюднять з міркувань безпеки.
- Учасники отримають відповідне повідомлення напередодні мультитесту у своєму електронному кабінеті.