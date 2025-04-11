Чи будуть на НМТ-2025 питання про повномасштабну війну
- Міністерство освіти та науки України заявило, що у тестах НМТ-2025 не буде питань про повномасштабне вторгнення Росії.
- Завдання з історії України складатимуть за програмою ЗНО, затвердженою наказом МОН.
Через місяць стартує НМТ у 2025 році. Серед завдань мультипредметного тесту не буде питань про події повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це мовиться у відповіді Міністерства освіти та науки України на запит "УП". Про це інформує 24 Канал.
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Чи будуть питання про велику війну на НМТ-2025
У відомстві зазначили, що програма НМТ не містить подій широкомасштабного вторгнення. Укладають завдання для сертифікаційних робіт НМТ у формі тестів з історії України відповідно до програми ЗНО результатів навчання з історії України, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН.
Зауважимо, у деяких варіантах торішнього НМТ було запитання, яке стосувалося періоду повномасштабного вторгнення. У ньому треба було визначити рік випуску марки із псом Патроном.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Роздуми про те, чи додадуть до цьогорічного НМТ питання про велику війну, виникло в українців на тлі дискусії щодо нового підручника історії України для 11 класу. У ньому з'явився розділ про події повномасштабного вторгнення.
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