Інструкторам, які працюватимуть на НМТ, збільшать оплату праці удвічі

Інструкторам екзаменаційних центрів, які працюватимуть під час складання випускниками НМТ та інших оцінювань, збільшать розмір оплати праці. Причому удвічі.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Освітнього Комітету Верховної Ради України Сергія Бабака. Так нардеп прокоментував ухвалену урядом постанову, відповідно до якої реалізують відповідні видатки держбюджету.

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Інструкторам на НМТ удвічі збільшать оплату праці

Бабак повідомив, що до цього оплата праці працівників пунктів тестування була низькою. Вони отримували 80 – 120 гривень за годину роботи. Натомість саме від них значно залежить прозорість і чесність тестування.

Тож нардеп зініціював зміни до проєкту державного бюджету на 2025 рік. Відповідно внесли правку про збільшення бюджету Українського центру оцінювання якості освіти на 99,2 мільйона гривень. Правку погодили і знайшли кошти для підвищення.

Оплату праці фахівців, яких залучатимуть до організації та проведення НМТ, мають намір здійснювати за кошти, які не повернули учасникам пробного ЗНО 2022 року, а також ті, які отримали для надання платних послуг з підготовки та проведення пробного ЗНО у 2022 році.

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Як і коли відбуватиметься НМТ у 2025 році