Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Освітнього Комітету Верховної Ради України Сергія Бабака. Так нардеп прокоментував ухвалену урядом постанову, відповідно до якої реалізують відповідні видатки держбюджету.
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Інструкторам на НМТ удвічі збільшать оплату праці
Бабак повідомив, що до цього оплата праці працівників пунктів тестування була низькою. Вони отримували 80 – 120 гривень за годину роботи. Натомість саме від них значно залежить прозорість і чесність тестування.
Тож нардеп зініціював зміни до проєкту державного бюджету на 2025 рік. Відповідно внесли правку про збільшення бюджету Українського центру оцінювання якості освіти на 99,2 мільйона гривень. Правку погодили і знайшли кошти для підвищення.
Оплату праці фахівців, яких залучатимуть до організації та проведення НМТ, мають намір здійснювати за кошти, які не повернули учасникам пробного ЗНО 2022 року, а також ті, які отримали для надання платних послуг з підготовки та проведення пробного ЗНО у 2022 році.
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Як і коли відбуватиметься НМТ у 2025 році
- Мультитест у 2025 році відбуватиметься з 14 травня до 25 липня.
- НМТ міститиме перевірку знань з 4 предметів: трьох обов'язкових і одного на вибір.
- Формат НМТ буде незмінним: протягом 120 хвилин учасники НМТ виконуватимуть тести з української мови та математики.
- Потім буде 20-хвилинна перерва, після якої вони продовжать тест, виконуючи завдання з історії України та предмета за вибором.