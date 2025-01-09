Аби не пролетіти повз виш: кому потрібно складати НМТ у 2025 році

У 2025 році вступити у виші України четвертий рік поспіль можна буде за результатами спрощеного формату ЗНО. Тобто національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Мультитест міститиме перевірку знань з 4 предметів.

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Кому треба складати НМТ у 2024 році

Для конкурсного відбору на бакалаврат зараховуватимуть бали національного мультипредметного тесту з таких предметів:

обов'язкових:

української мови;

математики;

історія України;

та одного предмета на вибір з таких:

українська література;

географія;

біологія;

хімія;

фізика;

іноземна мова.

За попередніми даними, результати НМТ будуть необхідні для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на всі спеціальності.

Для вступу на мистецькі та спортивні спеціальності у 2025 році абітурієнти мають також додатково пройти творчий конкурс.

За бажанням вступника замість національного мультипредметного тесту 2025 року можуть бути зараховані результати мультитесту за 2022, 2023 або 2024 роки.

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Як і коли відбуватиметься НМТ у 2025 році