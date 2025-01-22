Які завдання з математики будуть цьогоріч на НМТ
- Тест з математики на НМТ міститиме 22 завдання різних форм, включаючи вибір однієї правильної відповіді, встановлення відповідності, та відкриті завдання з короткою відповіддю.
- Максимально можна набрати 32 бали.
- Учасники тестування зможуть користуватися довідковими матеріалами з формулами під час виконання завдань.
Математика цьогоріч надалі є одним із обов'язкових для складання предметів на НМТ. Тест міститиме 22 завдання.
Вони будуть різних форм. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
Дивіться також Які завдання та теми будуть на НМТ-2025 з української мови
Що треба знати про завдання з математики
Зміст завдань НМТ з математики відповідатиме програмі ЗНО з математики й охоплюватиме всі теми з алгебри й геометрії, які вивчали в шкільному курсі, а саме:
- Числа і вирази;
- Рівняння, нерівності і їх системи;
- Функції;
- Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики;
- Планіметрія;
- Стереометрія.
Тест із математики міститиме 22 завдання різних форм:
- із вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів (15 завдань);
- на встановлення відповідності ("логічні пар") (3 завдання);
- відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання).
Зверніть увагу! Тест із математики не міститиме завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Які завдання будуть на НМТ з математики / УЦОЯО
Дивіться також У МОН назвали дати реєстрації на НМТ у 2025 році
Як оцінюватимуть завдання
Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності та по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь.
Максимально можна набрати 32 бали.
Свій результат учасники / учасниці тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного навчального предмета також переведуть в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.
Під час роботи над завданнями з математики учасники / учасниці тестування зможуть користуватися довідковими матеріалами, які містять формули з розділів "Алгебра і початки аналізу", "Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики", "Геометрія".