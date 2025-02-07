Які завдання та теми будуть на НМТ-2025 з фізики

Національний мультитест цьогоріч передбачає перевірку з чотирьох предметів. Три будуть обов'язкові та один – на вибір.

Серед вибіркових предметів – фізика. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Які теми з фізики варто повторити

Зміст завдань тесту з фізики відповідатиме програмі ЗНО з фізики й охоплюватиме 5 тематичних розділів:

Механіка;

Молекулярна фізика та термодинаміка;

Електродинаміка;

Коливання і хвилі. Оптика;

Елементи теорії відносності. Квантова фізика.

Які завдання будуть на НМТ з фізики / УЦОЯО

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Які завдання будуть на НМТ з фізики

Тест із фізики налічуватиме 20 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді (12 завдань);

на встановлення відповідності ("логічні пари") (2 завдання);

відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).

Завдання з фізики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу нарахують за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь.

Зверніть увагу! За виконання завдань із фізики можна буде отримати від 0 до 32 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з фізики) учасники / учасниці тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат кожного навчального предмета переведуть в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

Під час виконання завдань із фізики можна буде користуватися довідковими матеріалами.