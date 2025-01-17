Результати НМТ яких років можна подавати для вступу до вишу цьогоріч

У 2025 році для вступу у заклади вищої освіти потрібно буде подати результати національного мультипредметного тесту. При цьому можна подати результати тестування не лише за 2025 рік, а й за кілька попередніх.

Відповідну норму передбачає закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Результати НМТ яких років будуть дійсні у 2025 році для вступу у виші

Так, вступ на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра здійснюватимуть за результатами НМТ 2022, 2023, 2024 або 2025 років.

Якщо майбутній вступник уже має результати мультитесту за якийсь з попередніх років, але бажає покращити свій результат для вступу, він має право скласти НМТ у 2025 році та обрати для участі в конкурсному відборі кращий для себе результат.

Водночас вступники не мають права комбінувати результати з різних предметів за різні роки, тому що НМТ з усіх трьох (2022 та 2023 роки) або чотирьох (2024 та 2025 роки) предметів зараховують як єдиний тест.

Якщо хоча б з одного предмета учасник НМТ не подолав пороговий бал, він втрачає право брати участь у вступній кампанії цього року.

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Що відомо про НМТ у 2025 році