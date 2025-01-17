Соответствующую норму предусматривает закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Результаты НМТ каких лет будут действительны в 2025 году для поступления в вузы

Так, поступление на обучение для получения степени высшего образования на основе полного общего среднего образования, младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра будут осуществлять по результатам НМТ 2022, 2023, 2024 или 2025 годов.

Если будущий абитуриент уже имеет результаты мультитеста за какой-то из предыдущих лет, но желает улучшить свой результат для поступления, он имеет право сдать НМТ в 2025 году и выбрать для участия в конкурсном отборе лучший для себя результат.

В то же время абитуриенты не имеют права комбинировать результаты по разным предметам за разные годы, потому что НМТ по всем трем (2022 и 2023 годы) или четырем (2024 и 2025 годы) предметам засчитывают как единый тест.

Если хотя бы по одному предмету участник НМТ не преодолел пороговый балл, он теряет право участвовать во вступительной кампании этого года.

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Что известно об НМТ в 2025 году